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Pumový poplach na ukrajinské ambasádě ve Washingtonu. Uzavřeli i přilehlý most

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  18:33aktualizováno  18:33
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Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu DC (20. března 2017)

Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu DC (20. března 2017) | foto: Profimedia.cz

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Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu DC (20. března 2017)
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Ve Washingtonu byl poblíž ukrajinského velvyslanectví nalezen podezřelý předmět. Americká tajná služba byla proto nucena budovu ihned evakuovat a uzavřít nedaleký most Key Bridge. Úřady později zjistily, že se nejednalo o hrozbu.

Mluvčí Tajné služby podle deníku New York Post uvedl, že podezřelý předmět byl nalezen kolem 8:40 ráno, což vyvolalo reakci agentury, metropolitní policie a dalších složek.

Úřady „z důvodu maximální opatrnosti uzavřely několik silnic a most Key Bridge,“ dodal mluvčí s tím, že probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny v nejbližší době.

Nejvyšší ukrajinský diplomat ve Washingtonu Denys Sienik potvrdil, že bylo velvyslanectví evakuováno poté, co byl venku nalezen podezřelý předmět. Na místo následně dorazila „pyrotechnická jednotka“.

„Po prozkoumání americké bezpečnostní složky oznámily, že předmět objevený v blízkosti velvyslanectví nepředstavuje žádné nebezpečí. Okolí bylo znovu zpřístupněno,“ dodal později Sienik.

K nucené evakuaci došlo během napjatého jednání mezi USA, Ukrajinou a Ruskem. Jejich cílem je ukončit více než čtyřletou válku Moskvy proti Kyjevu.

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