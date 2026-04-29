Ukrajinci udeřili 200 kilometrů od Tuapse, v moři zasáhli sankcionovaný tanker

Autor: ,
  12:26aktualizováno  12:26
Ukrajinská armáda v Černém moři, asi 210 kilometrů jihovýchodně od ruského přístavního města Tuapse, zasáhla drony sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů. Na síti Telegram to oznámil generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Upřesnil, že drony zasáhly záď plavidla, kde jsou pohonné systémy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
40 fotografií

Armáda uvedla, že tanker měl vypnutý automatický sledovací systém AIS, který se v námořní dopravě používá k identifikaci a lokalizaci plavidel. V oblasti podle generálního štábu tanker, který byl bez nákladu, zřejmě vyčkával na nakládku z jiného plavidla.

Zasažený tanker nese název Marquise a podle portálu opensanctions.org na něj uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie či Švýcarsko.

Rozsah škod zatím není znám. Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, zároveň varovala, že bude podnikat další kroky k zastavení ruské agrese.

V Černém moři či ve Středomoří se v posledních měsících stalo terčem dronových útoků několik tankerů a dalších nákladních plavidel považovaných za součást takzvané ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí. Útoky byly spojovány s Ukrajinou a k některým z nich se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.