Ukrajinci udeřili 200 kilometrů od Tuapse, v moři zasáhli sankcionovaný tanker

Armáda uvedla, že tanker měl vypnutý automatický sledovací systém AIS, který se v námořní dopravě používá k identifikaci a lokalizaci plavidel. V oblasti podle generálního štábu tanker, který byl bez nákladu, zřejmě vyčkával na nakládku z jiného plavidla.
Zasažený tanker nese název Marquise a podle portálu opensanctions.org na něj uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie či Švýcarsko.
Rozsah škod zatím není znám. Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, zároveň varovala, že bude podnikat další kroky k zastavení ruské agrese.
V Černém moři či ve Středomoří se v posledních měsících stalo terčem dronových útoků několik tankerů a dalších nákladních plavidel považovaných za součást takzvané ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí. Útoky byly spojovány s Ukrajinou a k některým z nich se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU.