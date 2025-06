Trump se tak vyjádřil v noci na dnešek SELČ v rozhovoru s novináři na palubě Air Force One. Reagoval na novinářovu otázku, zda operace Pavučina, při níž Ukrajina zasadila tvrdou ránu ruskému letectvu rozmístěnému na vzdálených základnách, změnila jeho pohled na výhody, které má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dali Putinovi důvod, aby na ně včera v noci šel a pořádně je vybombardoval. To (ukrajinský útok) se mi na tom nelíbilo. Když jsem to viděl, řekl jsem si: ‚Tak jdeme na to, teď to bude úder‘,“ řekl Trump.

Operaci s krycím názvem Pavučina podnikla před týdnem ukrajinská tajná služba. Zasáhla mnoho ruských strategických letadel na čtyřech letištích.

Šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny Vasyl Maljuk prohlásil, že na hlavních letištích Ruské federace bylo zničeno 34 procent strategických nosičů střel s plochou dráhou letu.

Tajná služba oficiálně uvedla, že drony zničily 41 ruských strategických letadel, včetně letadel A-50, Tu-95, Tu-22 M3 a Tu-160.

Plukovník Ants Kiviselg, vedoucí zpravodajského střediska estonských obranných sil, oznámil, že ruské bombardéry Tu-95, které byly cílem operace Pavučina, se připravovaly na zahájení raketových úderů proti Ukrajině.

V reakci na tyto akce zahájilo Rusko v noci z 5. na 6. června rozsáhlé údery na Ukrajinu s použitím více než 400 dronů a 40 řízených střel a balistických raket. Útok si vyžádal civilní oběti a značné škody na infrastruktuře.