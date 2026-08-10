Na Krymu by mohly ukrajinské drony ničit sedmkrát více cílů. Brzdí je peníze, tvrdí velitel

Navzdory zmíněnému nedostatku již letní kampaň způsobila na poloostrově, který Rusko anektovalo v roce 2014, značné škody: zasáhla železniční mosty, sklady pohonných hmot a energetickou infrastrukturu, aby narušila zásobování ruských vojsk a oslepila ruskou protivzdušnou obranu.
Brovdi uvedl, že jeho síly jsou vybaveny pouze ze 14 procent, co by potřebovaly k provedení útoků na Krymu v plné síle.
„Nejde o to, že by nám výrobní kapacita ukrajinských výrobců neumožňovala vyrobit potřebné množství dronů. Ale je tu banální problém nevhodného financování. Peníze od našich partnerů přicházejí výrazně pomaleji, než vyžadují naše plány,“ řekl Brovdi ve svém podzemním velitelském stanovišti kdesi na východě Ukrajiny.
Brovdi, který se před válkou věnoval mezinárodnímu obchodu s obilím, se v prvních dnech války jako dobrovolník připojil k ukrajinské teritoriální obraně. Rychle se vypracoval a stal se velitelem jedné z nejefektivnějších brigád dronů v zemi, než byl pověřen vedením sil, které před touto válkou neexistovaly – ukrajinských sil bezpilotních systémů.
V bunkru, ozdobeném díly ukrajinské malířky Marije Prymačenkové, se na desítkách obrazovek promítají záběry z fronty a v reálném čase zobrazují další údaje ovlivňující rozhodnutí na bojišti.
Vojáci si tu mohou dopřát dobrou kávu, knihu, zacvičit si či odpočívat ve spacích pytlích, což podle AP připomíná spíše kancelář v Silicon Valley než válečnou pracovnu. Vojáci tu ale pracují nepřetržitě, aby se pokusili zabránit tomu, aby Krym fungoval jako základna pro ruskou armádu, řekl Brovdi, jehož volací znak Magyar (Maďar) odkazuje na jeho etnické kořeny v Zakarpatí, západoukrajinské oblasti hraničící s Maďarskem.
Jako na známku pokroku k tomu cíli upozornil, že během čtyř nedávných rozsáhlých ruských raketových útoků na ukrajinská města se z okupovaného poloostrova Rusům podařilo odpálit pouze pět raket, což připsal systematickému ničení ruské protivzdušné obrany. AP toto tvrzení nebyla s to ověřit.
Aby otevřel toto „okno“ k náletům dronů na poloostrov, aniž by jim hrozilo hromadné sestřelení, jeho síly v posledních měsících zničily více než 300 prostředků protivzdušné obrany – protiletadlové pozemní rakety, radarové stanice i zařízení pro elektronický boj.
Velká část ruského vybavení protivzdušné obrany pochází ze sovětské éry a je napojena na elektrickou síť, což je jeden z důvodů, proč se energetická infrastruktura Krymu stala opakovaným cílem náletů, aby ruští vojáci „oslepli“ a zbyly jim jen kulomety a pušky. Tato taktika postihla i dodávky elektřiny civilistům a Brovdi uvedl, že se dvakrát veřejně omluvil Ukrajincům žijícím na Krymu za tyto výpadky.
Jeho síly nyní kdekoli na Krymu, kam dosáhne připojení Starlink, dokážou zničit i ten nejdůkladněji bráněný cíl v průměru pouze třemi drony, které kombinují různé bojové hlavice podle toho, co má být zasaženo. Jiná munice je použita na mostní pilíř, cisternu s palivem nebo jedoucí vlak, uvedl s tím, že se jeho síly vyhýbají zasažení civilní infrastruktury. Jde o „vytvoření podmínek, které znemožní zachování jakýchkoliv vojenských kapacit a učiní Krym z hlediska ruských vojsk nezajímavým“, řekl. Ukrajina se také snaží zbavit Krym role ruské námořní základny, což představuje ránu pro ruskou přítomnost v blízkosti hranic NATO.
Podle ukrajinské rozvědky ruské úřady nařídily všem vojenským velitelstvím a bezpečnostním složkám přesunout se z poloostrova, spolu s tajným příkazem k odstranění tajných archivů a uměleckých děl. Ani tuto zprávu nemohla AP nezávisle ověřit.
Mezitím Rusko pracuje na protiopatřeních: instaluje rušičky v rozsahu, který do určité míry zhorší připojení ke Starlinku. Brovdi poukázal také na další hrozby v podobě rostoucího počtu ruských dronů s proudovým pohonem, které je mnohem těžší sestřelit, a také zvyšující se počet ruských balistických raket.