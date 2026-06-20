Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Autor: ,
  16:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2 tisíce kilometrů od hranic s Ukrajinou. Rusové útočili třeba v Charkově, kde na bytový dům dopadla naváděná puma.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
67 fotografií

Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.

„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.

„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.

Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu sto metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.

Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.

Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2 tisíce kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.

Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

Drony mířily i na Ukrajinu

Rusko v noci na sobotu vyslalo na Ukrajinu 99 dronů, 92 z nich se podařilo obraně sestřelit, případně neutralizovat radioelektronickým bojem, informovalo ukrajinské letectvo.

Ukrajinské letectvo sdělilo, že na třech místech zaznamenalo zásahy sedmi ruských dronů, na dalších třech místech pak dopadly trosky sestřelených strojů.

Kromě tradičních útoků na Kyjev je například v Mykolajivu po dopadu trosek dronů poškozena školka a několik domů, žádné oběti úřady neoznámily. Na bytový dům v Charkově ruská naváděná puma. Jeden člověk zemřel a zraněno bylo pět lidí včetně šestiletého dítěte, po dalších čtyřech lidech záchranáři ještě pátrají.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Masarykův okruh: bezletovou zónu narušil dron, záchranáři řešili desítky kolapsů

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně přilákala mnoho českých i zahraničních...

Kdo lže? Trump se s Meloniovou stále pře o společnou fotku, kamarádit se už nechce

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...

Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)

Malostranský zápisník

Kam se hrabou muži, jen ženy umí v politice bojovat úplně bez rukavic

Ester Weimerová a Gabriela Sedláčková navlékly stejné šaty.

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ USA a Izraele

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Salač potvrdil ambice i formu. V kvalifikaci na domácí Velkou cenu v Brně byl druhý

Pátečními dopoledními volnými tréninky začal program Velké ceny České republiky...

Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou...

Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon i v Gaze. Několik lidí zemřelo

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Změny lex Babiš jsou narovnáním pravidel, řekla Schillerová. Pohádka, reagoval Kupka

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Komentář

NATO, nesplněná čísla a politická odpovědnost. Nepříjemná vizitka Fialovy vlády

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Úhel pohledu

Zrušený treste smrti, vítej zpět? Francie se bouří kvůli neschopnosti policie

Lidé se účastní pietního pochodu za zavražděnou jedenáctiletou Lyhannu ve...

Eskalující spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.