Šéf regionu Alexej Besprozvannych napsal, že systém protivzdušné obrany reagoval na objekt směřující z Litvy. Ukrajinské monitorovací kanály zveřejňují videa od místních obyvatel, na nichž je vidět palbu protileteckých systémů a prchající lidi.
O leteckém poplachu, který začal kolem 19:00 místního času, informovali obyvatelé několika čtvrtí Kaliningradu, stejně jako Svetlogorsku, Zelenogradsku, Pioněrského a Svetlého, píše web Moscow Times s odvoláním na zdroj Kalina39.info.
Místní obyvatelé byli vyzváni, aby se uchýlili do bezpečných míst. Exilenova+ uvádí, že v přístavním městě Baltijsk, kde se nachází základna Baltského loďstva Ruské federace, byly zaznamenány četné výbuchy a zvuky bezpilotních letounů. Cílem útoku byla pravděpodobně základna námořnictva.
Po osmé večer informovala ruská Federální agentura pro leteckou dopravu o omezení provozu kaliningradského letiště Chrabrovo, ale po dvaceti minutách byly lety obnoveny.
Mobilní operátoři začali rozesílat varování o možném blokování internetu z bezpečnostních důvodů, psali lidé na sociálních sítích. Jedna z místních obyvatelek si stěžovala, že se jí nepodařilo dovolat na tísňovou linku 112. „Kdyby nás bombardovali, nemohli bychom ani zavolat záchrannou službu! Žádná varování od úřadů,“ citují ženu Moscow Times.
Kaliningradská oblast je předsunutou baštou Ruska sevřenou státy EU Polskem a Litvou, ze severozápadu omývanou Baltským mořem. Po souši ji spojuje se spřáteleným Běloruskem zranitelný Suvalský koridor skrz Polsko. Exkláva je neuralgickým a výbušným teritoriem, o jehož nedotknutelnosti se Rusové opakovaně ujišťují jadernými výhrůžkami.
„Snadno připouštím i čistě ruskou provokaci. Útok na sebe samé, aby z toho mohli obvinit Evropu. Buď z toho, že pouštějí drony ukrajinských ozbrojených sil přes své vzdušné území, nebo přímo z útoku evropských dronů (na Kaliningradskou oblast),“ citují Moscow Times exilového ruského vojenského analytika Jana Matvejeva.
Šlo by o první útok ukrajinských ozbrojených sil na exklávu, pokud se potvrdí, že se nejednalo o ruskou provokaci. Už sobotní události ale ukázaly, že se ukrajinské úsilí dost možná zaměřilo více i na tuto oblast.
Útok ve Finském zálivu
V sobotu v neutrálních vodách Finského zálivu dva drony zaútočily na ruskou nákladní loď Sparta II směřující do Kaliningradu. Finská pohraniční stráž uvedla, že loď je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že na její palubě je vojenský materiál.
Internetový portál estonské veřejnoprávní stanice ERR napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka Spartu II zařadila mezi lodě převážející zbraně a vojenskou techniku. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
Finská armáda sdělila, že útok zaznamenala v sobotu ráno v mezinárodních vodách ve východní části Finského zálivu. Pohraniční stráž této členské země NATO oznámila, že poškozené plavidlo proudy odnesly do finských teritoriálních vod. Podle finské armády za akcí zřejmě stála Ukrajina.
Odpoledne finské ministerstvo obrany informovalo o podezření, že vzdušný prostor země narušil ruský vrtulník. Mohlo to podle něj souviset se záchrannými nebo monitorovacími operacemi po útoku na ruské plavidlo.