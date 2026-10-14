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Ukrajinci zasáhli datové centrum Sberbank s nejvýkonnějším ruským superpočítačem

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  9:53aktualizováno  10:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

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Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz nebyl narušen, řekl náměstek ředitele Sberbank Alexandr Veďachin. Podle informací telegramových kanálů ukrajinské údery zasáhly rozsáhlé datové centrum společnosti Sberbank ve městě Balakovo v Saratovské oblasti, uvedl portál Meduza.

Úderům v Saratovské oblasti předcházely v uplynulém týdnu ukrajinské útoky na datová centra ruské technologické společnosti Yandex (Jandeks). Kyjev tyto údery zdůvodňuje jako svou reakci na předchozí ruské útoky proti datovým zařízením na Ukrajině.

„Potvrzujeme, že středisko pro zpracování dat bylo napadeno. Všechny systémy a služby Sberbank fungují normálně a bez přerušení,“ řekl Veďachin k úderu na datové centrum Sberbank.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin v noci uvedl, že útok bezpilotního letounu poškodil v Balakovu několik obytných budov a zabil jednoho člověka.

Výstavba datového centra Sberbank v Saratovské oblasti podle webu Meduza začala v roce 2021. Ruská státní tisková agentura RIA Novosti v roce 2024 informovala, že v datacentru Sberbank v Balakovu bude umístěn nejvýkonnější ruský superpočítač, jehož zprovoznění je plánováno na rok 2027.

Sberbank a Yandex jsou předními ruskými vývojáři umělé inteligence (AI), píše Reuters, podle něhož obě společnosti masivně investovaly do vývoje svých AI modelů, avšak zaostávají za světovými lídry v tomto oboru ze Spojených států a Číny. Částečně je to dáno západními sankcemi, které Rusku komplikují přístup k nejmodernějšímu hardwaru.

Balakovo

Balakovo

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