Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci, to je státní terorismus, řekl Lavrov

Autor:
  16:19
Ukrajina poslala desítky dronů proti rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, oznámil tamější šéf diplomacie Sergej Lavrov s tím, že ale byly všechny sestřeleny a nikomu se nic nestalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj toto oznámení označil za bohapustou lež, která má Rusům dát záminku k útoku na ukrajinské vládní budovy.
Fotogalerie2

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov | foto: Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace

Kyjev se pokusil zaútočit na Putinovu státní rezidenci v Novgorodské oblasti 91 drony, uvedl Lavrov podle agentury TASS. „Všechny bezpilotní letouny byly zničeny systémy protivzdušné obrany ruských ozbrojených sil. Nebyly hlášeny žádné oběti ani poškození z trosek bezpilotních letounů,“ dodal Lavrov.

„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ pokračoval ministr. Lavrov zároveň upozornil, že Rusko nemá v úmyslu odstoupit od jednání se Spojenými státy o Ukrajině po daném útoku.

„Zároveň, vzhledem ke konečné degeneraci zločinného kyjevského režimu, který přešel k politice státního terorismu, bude vyjednávací pozice Ruska revidována,“ uvedl ministr.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.