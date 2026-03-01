Putin jako znovuzrozený Hitler. V bunkru v Berlíně otevřeli muzeum války na Ukrajině

Podle bývalé náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové, která se otevření zúčastnila, muzeum zasadí další informační ránu ruské propagandě, a přispěje tak k ukrajinskému vítězství. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu před čtyřmi roky.
Muzeum se otevřelo v podzemních prostorech betonového bunkru v berlínské čtvrti Kreuzberg, který vznikl v letech 1941 až 1942 nedaleko Anhaltského vlakového nádraží.
V současnosti ho spravuje muzeum Berlin Story Bunker a v jeho nadzemní části je k vidění výstava s názvem Hitler – jak se to mohlo stát. K vidění je na ní mimo jiné model kanceláře nacistického vůdce Adolfa Hitlera ze zasypaného berlínského Vůdcova bunkru.
„Naším cílem je, aby Ukrajina nad ruským prezidentem Vladimirem Putinem zvítězila,“ řekl kurátor muzea Wieland Giebel novinářům na tiskové konferenci k jeho otevření. Nová výstava má být podle něj aktuálním doplňkem dosavadní expozice v bunkru, která se věnuje nástupu nacismu.
„Hitler byl válečný zločinec a Putin je také válečný zločinec,“ dodal Giebel. Také Maljarová, která byla v prvních letech války jedním z hlavních zdrojů informací o vývoji na bojišti, srovnala ve svém projevu ruského prezidenta s německým nacistickým diktátorem. „Žijeme v 21. století, ale když vidíme krutosti, jaké Putin páchá na Ukrajině, zdá se, jakoby se v něm Hitler znovuzrodil,“ uvedla.
Na 300 čtverečních metrech výstavní plochy muzea kurátoři shromáždili řadu svědectví o válce na Ukrajině, včetně příběhu Julije, která nejprve musela v roce 2014 před ruskou armádou utéct z ukrajinského poloostrova Krym do Oděsy a po začátku invaze před čtyřmi lety do Německa.
Kurátor muzea Giebel a ředitel Enno Lenze dostali do muzea řadu objektů, které podle nich dokumentují „tvrdost války a vše to, co chtějí Rusové utajit“. U vstupu do expozice jsou návštěvníci postaveni před dilema, kterému čelila řada Ukrajinců 24. února 2022 – zůstat, nebo uprchnout. U dveří je tak například ruksak s nápisem „Máš pět minut. Vše, co teď budeš v životě vlastnit, se do něj musí vejít. Tak to bylo i u Julije“.
„Pomáhat, nebo být hajzl?“
Vystavené jsou také kusy oblečení Julijiných dětí či vodítko jejich psa, který se rovněž dostal z Krymu až do Německa. Dalším dilematem, které výstava před diváky klade, je, jestli „pomáhat, nebo být hajzl“. Druhou možnost si podle kurátorů vybrali třeba někteří němečtí politici, například bývalá předsedkyně proruské strany BSW Sahra Wagenknechtová.
V druhé části expozice jsou podle ředitele muzea Lenzeho „důkazy ruských válečných zločinů“. Kromě fotografií z místa masakrů v Buči či Irpini tu stojí stříbrná dodávka, která v jihoukrajinském Chersonu sloužila jako sociální taxi. Loni 12. dubna ji zasáhl ruský dron. Seděli v ní v tu dobu dva kamarádi, dobrovolníci Oleh Dehusarov a Oleh Konekt Salnyk. První z Olehů přežil, druhý svým zraněním podlehl.
Vystavené jsou v bunkru také části různých typů dronů – ruských i ukrajinských. „Chtěli jsme lidem ukázat, jak levné to je, pořídit takový dron, který zabíjí. Jeden lidský život tak může vyjít třeba jen na deset eur,“ řekl ředitel muzea Lenze.
Prohlédnout si návštěvníci mohou také neprůstřelné vesty pro dospělé a pro děti, list rotoru ruského vrtulníku sestřeleného u Hadího ostrova či model ruské rakety Ch-101, který vznikl na 3D tiskárně. Originál střely s plochou dráhou letu, která měří 7,5 metru, německé úřady podle Lenzeho nepovolily z Ukrajiny do Německa přivézt.
Exponáty se na výstavě budou podle kurátorů každý měsíc měnit, dobrovolníci budou nové objekty vozit přímo z Ukrajiny. Tým muzea Berlin Story Bunker už na první výročí ruské invaze v roce 2023 přivezl do Berlína jeden ze zničených ruských tanků T-72 a vystavil ho na třídě Unter den Linden přímo před ruským velvyslanectvím.
Zatím posledním exponátem, který se do muzea dostal v pondělí, je tabulka z Leontovyčovy ulice v Pokrovsku. Město na východě Ukrajiny, o jehož dobytí se Rusko nyní snaží, brání jednotka, jejímž členem je i plukovník Volodymyr Polevyj. Právě on tabulku z jedné z posledních ulic v Pokrovsku pod ukrajinskou kontrolou správcům muzea v pondělí za přítomnosti novinářů předal.
V úterý uplynuly od ruské invaze na Ukrajinu čtyři roky. Moskva svým vpádem rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Boje si vyžádaly životy stovek tisíc lidí, miliony jich uprchly ze svých domovů a mnoho ukrajinských měst a vesnic bylo zničeno.