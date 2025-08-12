Ruské síly podle mapy bojiště ukrajinského projektu DeepState rychle postoupily na sever ve dvou směrech až do hloubky deseti kilometrů. DeepState uvedl, že ruské síly postoupily u tří vesnic na úseku frontové linie u Pokrovsku a Kosťantynivky. Podle ukrajinských a ruských blogerů by tento vývoj mohl vést k vážným problémům pro Kyjev, pokud by se ruský postup nepodařilo zastavit.
Ukrajinská armáda však popřela zprávy, že by se Rusům podařil průlom fronty u měst Pokrovsk a Dobropillja v Doněcké oblasti, upozornila agentura DPA s odvoláním na vyjádření uskupení ukrajinských sil. Podle něj se Rusové ustavičně snaží proniknout do ukrajinských pozic malými skupinami, které jsou vzápětí ničeny. Situace ale zůstává obtížná a boje v tomto úseku fronty jsou nejintenzivnější.
Připomněla, že o den dříve ukrajinská armáda oznámila dobytí vsi Bezsalivka, rovněž v Sumské oblasti, zatímco ruské síly již měsíce postupují na západ podél 1000 kilometrů dlouhé frontové linie a téměř denně dobývají nové vesnice, zejména v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.
V případě Stepne a Novokosťantynivky jde o další z malých územních zisků u hranic s Ruskem, které ukrajinská armáda oznámila před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem naplánovanou na pátek, poznamenala agentura Reuters.
Na ohroženém úseku u Pokrovska byl nasazen sbor Azov, napsal server Ukrajinska pravda. „Situace zůstává složitá a dynamická. Nepřítel, který se snaží postupovat v tomto směru, utrpěl značné ztráty v živé síle a vybavení. Jednotky sboru naplánovaly a přijaly opatření k zablokování nepřátelských sil v určené oblasti. Výsledky budou oznámeny později,“ uvedla sama jednotka. Ta podle zdrojů serveru čelí ruské ofenzívě na Dobropillje a na silnici z tohoto města do Kramatorska.
Rusko na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a částečně okupuje další čtyři regiony, Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast na východě a jihovýchodě Ukrajiny.
„Brzdíme nepřítele“
„Je to těžké. Ale brzdíme (postup) nepřítele,“ uvedl hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a nejvyššími představiteli Ukrajiny. „Na sumském směru vedeme aktivní operace a dosahujeme určitého úspěchu v postupu vpřed, osvobozujeme ukrajinskou zem,“ dodal podle Reuters.
Rusko během noci proti Ukrajině vyslalo 48 dronů a vypustilo čtyři rakety Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 36 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo a dodalo, že 12 dronů a tři rakety zasáhly cíle v sedmi lokalitách. Drony útočily na Sumskou a Doněckou oblast, rakety na Černihivskou oblast, dodalo letectvo bez dalších podrobností.
Ruské rakety zasáhly výcvikové středisko, jeden voják byl zabit a dalších 11 zraněno, informovaly ukrajinské pozemní síly, podle kterých dalších 12 vojáků vyhledalo pomoc lékařů kvůli stresu. Podle armády, která neupřesnila umístění cvičiště, i přes včasné varování před raketovým útokem zasáhla hlavice s kazetovou municí skupinu vojáků během přesunu do krytu. Ruská strana se zatím nevyjádřila.
Ukrajinské drony během noci na úterý napadly podniky Monokristal a Neptun ve Stavropolu v předhůří Kavkazu na jihu evropského Ruska, očití svědci hovoří o výbuších a plamenech na místě dopadu bezpilotních strojů, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na ruské sociální sítě.
Produkci obou firem podle portálu využívají ruská vojska a vojenské námořnictvo. O vyhlášení leteckého poplachu informoval také gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov. Starosta města Ivan Uljančenko podle serveru BBC News tvrdí, že protivzdušná obrana nálet odrazila, nikdo nebyl zraněn či zabit a drony nezpůsobily vážnější škody.
Drony zasáhly jedinou výrobnu helia
Drony ukrajinské rozvědky HUR napadly také jediný ruský podnik vyrábějící helium pro rakety - v Orenburgu u hranic s Kazachstánem, píše RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje a očité svědky z řad místních obyvatel.
Ruské ministerstvo obrany podle BBC oznámilo sestřelení 25 dronů, a to nad Rostovskou oblastí a Stavropolským krajem. Ruské úřady během noci načas uzavřely letiště v Saratovu, Penze, Uljanovsku a Samaře kvůli nebezpečí útoku dronů.
Při ruském bombardování města Bilozerske u Pokrovska přišli o život dva lidé, 43letý muž a 34letá žena. Dalších sedm lidí, včetně 16letého chlapce, utrpělo zranění, informovala ukrajinská prokuratura. Ta dříve také uvedla, že při útoku ruského dronu na Kupjansk v Charkovské oblasti byl zraněn jeden civilista ve věku 78 let. Při útocích ruských dronů a ostřelování utrpěla zranění 55letá žena, napsal šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak.