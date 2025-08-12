Ukrajinci hlásí osvobození dvou vesnic v Sumské oblasti. Problémy mají u Pokrovsku

Autor: ,
  17:45
Ukrajinské síly osvobodily další dvě vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi. Vyhnání okupantů ze vsí Stepne a Novokosťantynivka oznámil v noci ukrajinský generální štáb, jehož sdělení v úterý citovala média. Mezitím ale přicházejí informace o náhlém výpadu ruských sil do ukrajinských pozic východně od města Dobropillja v Doněcké oblasti.
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na návštěvě Sumské oblasti. (26. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...
Ostnatý drát na frontové linii v Sumské oblasti.. (26. června 2025)
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...
Útok ruského dronu zabil v ukrajinské Sumské oblasti v noci dítě a dva dospělé....
21 fotografií

Ruské síly podle mapy bojiště ukrajinského projektu DeepState rychle postoupily na sever ve dvou směrech až do hloubky deseti kilometrů. DeepState uvedl, že ruské síly postoupily u tří vesnic na úseku frontové linie u Pokrovsku a Kosťantynivky. Podle ukrajinských a ruských blogerů by tento vývoj mohl vést k vážným problémům pro Kyjev, pokud by se ruský postup nepodařilo zastavit.

Ukrajinská armáda však popřela zprávy, že by se Rusům podařil průlom fronty u měst Pokrovsk a Dobropillja v Doněcké oblasti, upozornila agentura DPA s odvoláním na vyjádření uskupení ukrajinských sil. Podle něj se Rusové ustavičně snaží proniknout do ukrajinských pozic malými skupinami, které jsou vzápětí ničeny. Situace ale zůstává obtížná a boje v tomto úseku fronty jsou nejintenzivnější.

Připomněla, že o den dříve ukrajinská armáda oznámila dobytí vsi Bezsalivka, rovněž v Sumské oblasti, zatímco ruské síly již měsíce postupují na západ podél 1000 kilometrů dlouhé frontové linie a téměř denně dobývají nové vesnice, zejména v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.

Následky ruského vzdušného útoku na rezidenční čtvrť v Kyjevě (1. srpna 2025)
Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025)
Doněcká oblast. Ukrajinský dělostřelec pálí z houfnice D-30 (5. srpna 2025)
Následky ruského útoku v Záporožské oblasti (6. srpna 2025)
296 fotografií

V případě Stepne a Novokosťantynivky jde o další z malých územních zisků u hranic s Ruskem, které ukrajinská armáda oznámila před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem naplánovanou na pátek, poznamenala agentura Reuters.

Na ohroženém úseku u Pokrovska byl nasazen sbor Azov, napsal server Ukrajinska pravda. „Situace zůstává složitá a dynamická. Nepřítel, který se snaží postupovat v tomto směru, utrpěl značné ztráty v živé síle a vybavení. Jednotky sboru naplánovaly a přijaly opatření k zablokování nepřátelských sil v určené oblasti. Výsledky budou oznámeny později,“ uvedla sama jednotka. Ta podle zdrojů serveru čelí ruské ofenzívě na Dobropillje a na silnici z tohoto města do Kramatorska.

Rusko na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a částečně okupuje další čtyři regiony, Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast na východě a jihovýchodě Ukrajiny.

„Brzdíme nepřítele“

„Je to těžké. Ale brzdíme (postup) nepřítele,“ uvedl hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a nejvyššími představiteli Ukrajiny. „Na sumském směru vedeme aktivní operace a dosahujeme určitého úspěchu v postupu vpřed, osvobozujeme ukrajinskou zem,“ dodal podle Reuters.

Rusko během noci proti Ukrajině vyslalo 48 dronů a vypustilo čtyři rakety Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 36 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo a dodalo, že 12 dronů a tři rakety zasáhly cíle v sedmi lokalitách. Drony útočily na Sumskou a Doněckou oblast, rakety na Černihivskou oblast, dodalo letectvo bez dalších podrobností.

Ruské rakety zasáhly výcvikové středisko, jeden voják byl zabit a dalších 11 zraněno, informovaly ukrajinské pozemní síly, podle kterých dalších 12 vojáků vyhledalo pomoc lékařů kvůli stresu. Podle armády, která neupřesnila umístění cvičiště, i přes včasné varování před raketovým útokem zasáhla hlavice s kazetovou municí skupinu vojáků během přesunu do krytu. Ruská strana se zatím nevyjádřila.

Ukrajinské drony během noci na úterý napadly podniky Monokristal a Neptun ve Stavropolu v předhůří Kavkazu na jihu evropského Ruska, očití svědci hovoří o výbuších a plamenech na místě dopadu bezpilotních strojů, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na ruské sociální sítě.

Produkci obou firem podle portálu využívají ruská vojska a vojenské námořnictvo. O vyhlášení leteckého poplachu informoval také gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov. Starosta města Ivan Uljančenko podle serveru BBC News tvrdí, že protivzdušná obrana nálet odrazila, nikdo nebyl zraněn či zabit a drony nezpůsobily vážnější škody.

Drony zasáhly jedinou výrobnu helia

Drony ukrajinské rozvědky HUR napadly také jediný ruský podnik vyrábějící helium pro rakety - v Orenburgu u hranic s Kazachstánem, píše RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje a očité svědky z řad místních obyvatel.

Ruské ministerstvo obrany podle BBC oznámilo sestřelení 25 dronů, a to nad Rostovskou oblastí a Stavropolským krajem. Ruské úřady během noci načas uzavřely letiště v Saratovu, Penze, Uljanovsku a Samaře kvůli nebezpečí útoku dronů.

Při ruském bombardování města Bilozerske u Pokrovska přišli o život dva lidé, 43letý muž a 34letá žena. Dalších sedm lidí, včetně 16letého chlapce, utrpělo zranění, informovala ukrajinská prokuratura. Ta dříve také uvedla, že při útoku ruského dronu na Kupjansk v Charkovské oblasti byl zraněn jeden civilista ve věku 78 let. Při útocích ruských dronů a ostřelování utrpěla zranění 55letá žena, napsal šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak.

Vstoupit do diskuse

Čína utne kontakty s Pavlem kvůli dalajlamovi. Žádné stejně nebyly, říká Hrad

Komentář

Spolu musí mít nejlepší bleskovou kampaň za poslední dekády, nebo se dočká opoziční pohody

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Fiala natočil video, agituje i Vondráček, přesto korespondenční volba netáhne

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

V noci padají hvězdy. Pozorování Perseidů naruší Měsíc, ale vytrvalce čeká překvapení

Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš

Úhel pohledu

Vizionářské rozhodnutí ministerstva školství: Ať si děti zaplatí školníky a kuchařky samy

Zloděj zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem, natočila ho kamera

Poselství, nebo tajemství? V září prezident otevře obálku s posledními slovy TGM

Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

Glosa

Humory od pivní pěny. Zpíval Karel Gott v jedné z nejslavnějších písní o střevních potížích?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.