Ruské útoky na Sumskou oblast si vyžádaly dva mrtvé, v Charkově jsou zranění

Při zásahu obce Dubovjazivka ruskou raketou zahynula 78letá žena a další, 63letá žena, byla zraněna. Devatenáctiletá dívka utrpěla zranění při útoku dronu na město Bilopillja, uvedla policie, která případy vyšetřuje pro podezření ze spáchání válečných zločinů.
Nejméně šest lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Bomby poškodily více než čtyři desítky rodinných domů, dodal starosta.
Mezi zraněnými jsou tři děti: dvě jedenáctileté dívky a čtrnáctiletý chlapec, informoval náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov.
Ukrajinské drony naopak útočily ve dvou okresech Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska, uvedl gubernátor Jurij Sljusar s tím, že dosud není zpráv o případných raněných či způsobených škodách.
Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.