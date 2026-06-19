Ruské útoky na Sumskou oblast si vyžádaly dva mrtvé, v Charkově jsou zranění

Autor: ,
  7:09aktualizováno  7:09
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva lidé zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla v pátek ukrajinská policie. O šesti raněných po ruském bombardování Charkova informují místní úřady. Ve městě Sumy, zasaženém ruskými řízenými leteckými pumami, přišel o život 64letý muž.

Ruský letecký úder na východoukrajinský Charkov zabil v noci na sobotu nejméně pět lidí. Mezi zraněnými je i několik dětí. (7. března 2026) | foto: AP

Při zásahu obce Dubovjazivka ruskou raketou zahynula 78letá žena a další, 63letá žena, byla zraněna. Devatenáctiletá dívka utrpěla zranění při útoku dronu na město Bilopillja, uvedla policie, která případy vyšetřuje pro podezření ze spáchání válečných zločinů.

Nejméně šest lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Bomby poškodily více než čtyři desítky rodinných domů, dodal starosta.

Mezi zraněnými jsou tři děti: dvě jedenáctileté dívky a čtrnáctiletý chlapec, informoval náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov.

Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinské síly zasáhly muzeum v Ruskem okupovaném Sevastopolu na poloostrově Krym. (10. června 2026)
Ukrajina zasáhla Kujbyševskou rafinerii v Samarské oblasti. (10. června 2026)
154 fotografií

Ukrajinské drony naopak útočily ve dvou okresech Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska, uvedl gubernátor Jurij Sljusar s tím, že dosud není zpráv o případných raněných či způsobených škodách.

Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.