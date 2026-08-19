Útoky v hloubi Ruska působí škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil Putin

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  15:55aktualizováno  15:55
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Vladimir Putin na jednání ruské Rady pro strategický rozvoj mluvil o ekonomických dopadech ukrajinských útoků v ruském vnitrozemí. (19. srpna 2026) | foto: Reuters

Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil podle agentur ruský prezident Vladimir Putin na dnešním jednání ruské Rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Přislíbil také pomoc státu při obnově poškozených skladů, které se staly terčem ukrajinských náletů.

„Tempo hospodářského růstu ovlivňuje řada faktorů, včetně vnějšího tlaku a teroristických útoků na průmyslová a infrastrukturní zařízení. Samozřejmě, kritické důsledky takové útoky nemají, neměly a mít nemohou. Ale určitě nám způsobují škody, to je zřejmé,“ řekl Putin v narážce na západní sankce a stále častější nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie a další zařízení.

Putin přislíbil pomoc státu při obnově logistických center a skladů. Nařídil vládě vypracovat příslušný program obnovy logistických kapacit v zemi, aniž by zmínil název firmy Wildberries.

Právě sklady a logistická centra tohoto největšího internetového prodejce v Rusku se od července opakovaně stávají terčem pravidelných ukrajinských útoků. Škody jsou odhadovány na stovky miliard rublů, poznamenal server Meduza.

Kyjev tyto útoky vysvětluje tím, že přes sklady Wildberries dostává ruská armáda bojující proti Ukrajině součástky k dronům a další zařízení. Ukrajinské útoky se také zaměřily na ruské rafinérie, což vyvolalo v ruských regionech palivovou krizi.

„I přes nedávné teroristické útoky, které jsem již zmínil, zůstává naše obchodní infrastruktura efektivní a odolná. Pracujeme samozřejmě pod intenzivním tlakem,“ zdůraznil šéf ruského státu podle agentury TASS.

Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí, rozpoutal Putin svým rozkazem k invazi do sousední země v únoru 2022.

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