Ukrajinský generální prokurátor oznámil rezignaci. Tvrdí, že se na korupci nepodílel

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Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko (23. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad.

„Podal jsem žádost o odstoupení z funkce generálního prokurátora,“ napsal Kravčenko na Telegramu. „Děkuji prezidentovi Ukrajiny a Nejvyšší radě za důvěru a žádám o přijetí mého odstoupení,“ dodal.

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) v sobotu oznámily, že odhalily zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře.

V souvislosti s případem byl vzat do vazby Kravčenkův náměstek Serhij Kropyva.

Členové organizace podle vyšetřovatelů vybírali úplatky za to, že nebudou bránit činnosti call center, která ve velkém okrádají občany Ukrajiny i cizince. Získané peníze pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Celkem šlo o 42 milionů hřiven (zhruba 19,5 milionu Kč).

Pracovníci protikorupčních úřadů při sobotní razii prohledali také Kravčenkovu kancelář. Hlavní žalobce v oznámení rezignace uvedl, že jeho postoj k obviněním vzneseným vůči němu zůstává nezměněný, tedy že se na žádném korupčním schématu nepodílel.

Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom.

16. prosince 2025

KRIMI

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