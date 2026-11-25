Vývoj laserové technologie protivzdušné obrany se odehrává v rámci státního programu „Soukromá protivzdušná obrana“, napsal Beskrestnov. Na využití laserů v protivzdušné obraně na Ukrajině podle něj pracuje několik společností.
„Vzhledem k tomu, že laserové technologie jsou velmi složité a kapitálově náročné, je potěšující sledovat pozitivní pokrok v této oblasti,“ uvedl poradce Volodymyra Zelenského. Upozornil však, že o sériové výrobě tohoto laserového systému je zatím předčasné hovořit. V současné době se konají zkoušky, při kterých jsou lasery nasazeny k ochraně objektů kritické infrastruktury, dodal.
Letos v květnu se objevily zprávy, že ukrajinští specialisté vyvinuli inovativní laserový systém využívající umělou inteligenci, který je schopen efektivně ničit ruské drony typu Šáhed. Jednalo se o laserový protidronový systém Trident (Trojzubec), jehož vývoj zajistila společnost Celebra Tech.
V červenci zástupce vrchního velitele Andrij Lebedenko mluvil o tom, že ukrajinská armáda by mohla „během následujících dvou – tří měsíců“ obdržet laserové zbraně určené k ničení vzdušných cílů. Očekává se, že laserové zbraně budou při potírání vzdušných hrozeb účinnější než kulomety.