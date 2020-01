VIDEO: Ukrajinský letoun podle nových záběrů zasáhly dvě íránské střely

Írán až po třech dnech přiznal, že stroj minulou středu omylem sestřelila u Teheránu jeho protivzdušná obrana. V troskách letadla zemřelo 176 lidí.



Střely byly patrně odpáleny ze zhruba 13 kilometrů íránské vojenské základny, uvedl NYT. Ani jedna z raket ale stroj podle listu neposlala hned k zemi. Letoun v plamenech se snažil vrátit k letišti, ale o několik minut později explodoval a zřítil se blízko vesnice Chaladž Abád. Právě po zásahu první střelou už podle NYT přestal letounu fungovat transpondér, tedy radiový vysílač v kokpitu, který spolupracuje s pozemním radarem.

Zásah podle NYT zachytila kamera na střeše u vesnice Bídkané, která se nachází asi šest kilometrů od íránské vojenské základny. Video na YouTube umístil uživatel z Íránu v noci na úterý.

 | Newly surfaced footage shows the downing of the #Ukrainian plane by two #Iranian air defence missiles



▪️176 people died in the plane shot down by #Iranpic.twitter.com/qvt4lfNI3M