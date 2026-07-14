Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové, její vláda končí

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  14:42aktualizováno  14:52
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a vicepremiérkou Julijí Svyrydenkovou (14. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinská ministryně hospodářství a první místopředsedkyně vlády Julija...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a...
Polský předseda vlády Donald Tusk a premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková na...
Ukrajinská ministryně hospodářství a první místopředsedkyně vlády Julija...
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Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julije Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda. Demisi podala Svyrydenková v pondělí, pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě.

Svyrydenkovou podle médií v čele vlády nejspíše vystřídá dosavadní šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, spekuluje se ale i o jiných možných uchazečích.

Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem vystřídala v čele vlády Denyse Šmyhala. Nyní podle nepotvrzených zpráv ukrajinských médií odmítla prezidentovu nabídku, aby se stala novou ukrajinskou velvyslankyní ve Spojených státech.

Server Ukrajinska pravda v neděli napsal, že Svyrydenkovou by mohl nahradit právě Šmyhal, který je nyní ministrem energetiky, ministr obrany Mychajlo Fedorov, šéf společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj či starosta Charkova Ihor Terechov.

Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit k personálním změnám, je příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, usoudil v pondělí server RBK-Ukrajina. Příměří či mírová dohoda nejsou na obzoru, hovoří zdroje portálu. Připouštějí, že hlavu státu nejspíše ovlivnilo hned několik faktorů.

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