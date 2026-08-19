Ukrajinský parlament potvrdil Zelenského favorita Chmaru ministrem obrany

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  13:01aktualizováno  13:01
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Ministr obrany Ukrajiny Jevhenij Chmara na pohřbu zakladatele ukrajinských...

Ministr obrany Ukrajiny Jevhenij Chmara na pohřbu zakladatele ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. (18. srpna 2026) | foto: Reuters

Nové velení Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nově jmenovaný...
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...
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Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenije Chmary ministrem obrany. Nahradil odvolaného Mychajla Fedorova, na jehož podporu se na různých místech Ukrajiny konaly v minulých týdnech demonstrace. Chmara dosud vedl tajnou službu SBU. Parlament potvrdil do funkce také ministra zahraničí Andreje Sybihu.

Ukrajina má novou vládu od poloviny července, vede ji Serhij Koreckyj, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Zákonodárci většinu jeho kabinetu už schválili dříve, tehdejší hlasování se ovšem netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident.

Zelenskyj do čela resortů zahraničních věcí a obrany navrhnul Sybihu a Chmaru v úterý, oba přitom od vzniku nové vlády vedli ministerstva dočasně coby úřadující ministři. Sybiha stál v čele ukrajinské diplomacie také v předchozím kabinetu Julije Svyrydenkové. Chmara dříve vedl tajnou službu SBU.

Zelenského červencové rozhodnutí ukončit působení tehdejšího ministra obrany Mychajla Fedorova, který je považován za inovátora a reformátora, vyvolalo v Kyjevě i v dalších městech pouliční protesty, které jsou jinak v době války s Ruskem poměrně vzácné.

Protikorupční úřad zasahuje v prezidentské kanceláři

Ve stejný den, kdy parlament potvrdil nové ministry do funkcí, oznámily národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance ataké vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.

Podle vládních agentur jsou podezřelí z vyprání 150 milionů hřiven (70 milionů korun) použitých jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Informovala o tom agentura Reuters.

NABU a SAP uvedly, že součástí skupiny byla náměstkyně vedoucího prezidentské kanceláře, bývalý poslanec, předsedové představenstva a dozorčí rady jedné státní banky a další osoby. Jména v souladu s ukrajinskými zákony nesdělily.

Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP prováděly prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma - Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Stolar potvrdil, že u něj doma probíhají vyšetřovací úkony, a uvedl, že s úřady spolupracuje.

Zelenskyj v reakci na oznámení odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Mudrou.

Případ podle agentury AP představuje další zkoušku politické odolnosti pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V loňském roce podal demisi šéf jeho kanceláře Andrij Jermak, který byl později označen za podezřelého v rozsáhlém korupčním případu v ukrajinské energetice.

Zelenskyj rovněž čelí tlaku v souvislosti s tím, že v červenci odvolal ministra obrany Mychajla Fedorova - jednoho z nejdéle působících členů svého týmu a blízkého spojence, který mu pomohl vyhrát prezidentské volby v roce 2019. Zelenského rozhodnutí vyvolalo pouliční protesty.

Fedorov v úterním třaskavém prohlášení vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině a změně toho, jak jsou v zemi spravovány věci veřejné. Odsoudil také korupci mezi vysoce postavenými činiteli, aniž by kohokoliv výslovně jmenoval.

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