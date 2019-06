Ukrajinský poslanec a bloger byl nalezen mrtev s průstřelem hlavy. Věnoval se hlavně bojům v Donbasu

Kyjev Ukrajinský poslanec a vojenský analytik Dmytro Tymčuk byl ve středu nalezen mrtev se střelným poraněním hlavy. Není jasné, zda byl zavražděn, spáchal sebevraždu nebo se omylem zastřelil při čištění zbraně. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom informoval sever BBC. Tymčuk se ve svých blozích věnoval především bojům v Donbasu.

Tymčukův kolega ze strany Lidová fronta Anton Heraščenko dnes zveřejnil, že jeho přítel byl nalezen mrtvý s průstřelem hlavy v místě svého bydliště v Kyjevě.



Tymčuk se intenzivně zabýval konfliktem na výhodní Ukrajině a na toto téma v posledních letech zveřejnil nespočet článků a blogových příspěvků. Jen den před svou smrtí na facebooku shrnul průběh bojů mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty v Donbasu, které nazýval „ruským okupačním vojskem“.

Heraščenko na svém facebooku o zesnulém poslanci napsal, že „bude moc chybět“. Jiní uživatelé této sociální sítě vyzdvihují Tymčukův „nedocenitelný přínos v boji za Ukrajinu“ a ptají se, jak je možné, aby se člověk s vojenskou minulostí jako on mohl omylem zastřelit.

it's a sad day for counter-disinformation community in #Ukraine as we mourn the loss of our colleague Dmytro Tymchuk. We cannot believe that military professional could mishandle the weapon and shoot himself by accident. We are shocked but we are not afraid pic.twitter.com/Mv9LvJgEly