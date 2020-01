Ukrajinský premiér Hončaruk podal po skandálu demisi, hlava státu jeho rezignaci odmítla

Kyjev Jako partu nedisciplinovaných amatérů prezentují ukrajinského premiéra Oleksije Hončaruka a některé další činitele odposlechy, které se v minulých dnech objevily na kanálu YouTube. Předseda vlády se tu nelichotivě vyjadřuje o prezidentu Volodymyru Zelenském a už kvůli tomu oznámil demisi.

„Zelenskyj velmi primitivním způsobem chápe ekonomické procesy,“ říká na nahrávce mužský hlas podobný Hončarukovi. Prezident má prý „mlhu v hlavě“ a je mu vše třeba vysvětlovat na příkladu „nákladů na bramborový salát“.

Premiér se ale i sám označil za „ekonomického laika“, který se obává výtek od hlavy státu za to, že zlikvidoval ukrajinské hospodářství.

Demisi Hončaruk odůvodnil snahou vyhnout se pochybnostem o respektu a důvěře k prezidentovi. Podal ji přímo hlavě státu, přičemž rozhodnout by o ní měla Nejvyšší rada, jednokomorový ukrajinský parlament. „Je adresována předsedovi Nejvyšší rady a prezident má právo ji v libovolnou chvíli donést do parlamentu,“ prohlásil premiér.

„Chci připomenout, že náš stát se nejmenuje Ruská federace, ale Ukrajina. Právě tam podává premiér rezignaci do rukou prezidenta,“ kritizovala premiéra poslankyně Irina Heraščenková z opoziční strany Evropská solidarita bývalého prezidenta Petra Porošenka.

Zelenskyj totiž může demisi poslat do parlamentu, ale udělat to nemusí, alespoň ne hned. Takto například mají v prezidentském šuplíku vyplněné žádosti členové prezidentovy administrativy s tím, že pokud jejich šéf uzná za vhodné, že by měli odejít, jen je podepíše.

Prezident Zelenskyj však Hončarukovu demisi přijmout odmítl. Ostře ale zkritizoval existenci nahrávek. Nepovolené odposlouchávání a nahrávání rozhovorů podle něj nemá místo v budovách státní správy na všech úrovních. „Žádám, abychom se za dva týdny nebo co možná nejdřív dozvěděli, kdo nahrával, kdo to udělal a koho řešit,“ řekl na setkání s představiteli bezpečnostních složek.

„Přemýšlel jsem a zdá se mi správné dát Vám i Vaší vládě šanci, když rozhodujete v některých velice důležitých záležitostech, které trápí naši společnost,“ řekl Zelenskyj poté, co se v pátek večer osobně sešel s Hončarukem.



Zůstává tu otázka motivu vzniku nahrávek. Tím mohou být mocenské boje uvnitř týmu Zelenského, zájmy oligarchů zadusit kabinet se silným protikorupčním programem či Rusko, které se snaží situaci na Ukrajině dlouhodobě destabilizovat.

Známá kyjevská novinářka Taťána Zarovnaja nevylučuje ruku Ihora Kolomojského, magnáta, který stál za vzestupem prezidenta a jehož pozice v zemi posílila. „Kdo stojí za únikem informací, nevím, ale faktem je, že zbavit se Hončaruka je v zájmu Kolomojského a on se o to snaží všemi možnými způsoby,“ řekla LN.