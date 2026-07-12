Ukrajinský prezident Zelenskyj odvolal premiérku, mění šéfy silových resortů

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  13:45
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a vicepremiérkou Julijí Svyrydenkovou (14. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinská ministryně hospodářství a první místopředsedkyně vlády Julija...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naslouchá britskému premiérovi Keiru...
Polský předseda vlády Donald Tusk a premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková na...
Ukrajinská ministryně hospodářství a první místopředsedkyně vlády Julija...
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérce Juliji Svyrydenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Více podrobností k její případné nové roli neposkytl.

Agentura Reuters nebo server RBK-Ukrajina jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat.

„Jsem Julii vděčný za její jasnou, stabilní a efektivní práci ve funkci premiérky, za její roky produktivní práce v ukrajinském týmu a nabídl jsem se vést nový významný směr ve vztazích s klíčovým partnerem. Očekávám, že společně s poslanci provedeme odpovídající změny ve vládě Ukrajiny. Dojde také ke změnám ve složení vedoucích pracovníků donucovacích orgánů,“ poznamenal Zelenskyj na Telegramu .

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