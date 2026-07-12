Agentura Reuters nebo server RBK-Ukrajina jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat.
„Jsem Julii vděčný za její jasnou, stabilní a efektivní práci ve funkci premiérky, za její roky produktivní práce v ukrajinském týmu a nabídl jsem se vést nový významný směr ve vztazích s klíčovým partnerem. Očekávám, že společně s poslanci provedeme odpovídající změny ve vládě Ukrajiny. Dojde také ke změnám ve složení vedoucích pracovníků donucovacích orgánů,“ poznamenal Zelenskyj na Telegramu .