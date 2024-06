Serhij Žadan jde do války. Nejslavnější ukrajinský spisovatel narukoval

Brzy padesátiletý básník a spisovatel ve čtvrtek ráno na sociálních sítích oznámil, že vstoupil do 13. brigády Národní gardy Chartija. Ta vznikla na začátku ruské invaze jako jednotka teritoriální obrany v Charkově, prošla boji u Bachmutu a na začátku minulého roku byla přetvořena v jednu z nových útočných brigád pro potřeby loňské protiofenzivy.

„K mobilizaci jsem se chystal už dlouho. Na začátku zimy jsem se začal připravovat, šel jsem k odvodní komisi, nyní procházím vojenským výcvikem,“ uvedl Žadan pro ukrajinský portál Objektiv. Do Národní gardy vstoupil i s dalšími dvěma členy své punkrockové kapely Žadan i sobaky.

„Je to naše rodina. Pomáhali jsme ji zakládat, byli jsme u jejího vzniku, podporovali jsme ji jako dobrovolníci,“ vysvětlil Žadan svůj vztah k jednotce, pro kterou už více než dva roky shání peníze na zbraně, auta i drony. „Jak to bude s tvůrčí činností dál, to se uvidí. Opakuji, teď jsme rekruti,“ dodal rodák z městečka Starobilsk, které se od března 2022 nachází pod ruskou okupací.

Žadan je hvězdou ukrajinské kulturní scény, literární ceny sbírá i na Západě. Ve svých knihách popisuje svérázné kouzlo industriální krajiny Donbasu, příběhy drobných kriminálníků i svá zevlácká putování po západní Evropě v devadesátých letech. Je velkým charkovským patriotem, na sociálních sítích publikuje deníkové zápisy z druhého největšího ukrajinského města, které dnes opět čelí intenzivnímu ostřelování. V květnu 2022 po uvolnění ruského obklíčení si například napsal:

Ve městě se oteplilo, už dva dny bez raketových úderů, což vyvolává iluzi normálního života. Na cestě do města stojí kolona aut – to Charkované se vrací domů. Všem se stýská po domovech, všem se stýská po svém městě.

Ale všichni rozumí, že tato iluze je nestálá a dost nebezpečná: i dál to může přiletět do jakéhokoliv koutu města, dále jsme ohrožení válkou, která ještě vůbec neskončila. Jen se jako před osmi lety přesunula východněji, někam na Donbas. A nechce se myslet na ostřelování Ruské Lozové nebo Zoločeva, na možnost nového nástupu na město, ani na nebezpečí.

Chce se aspoň na okamžik zaznamenat tento den – prudký svěží vítr, který věje skrz vypálený vnitřek budovy okresní správy, ospalé napůl prázdné nádraží, rychlík z Frankivsku, nacpaný navrátilci, slzy bolesti a lásky, prázdné zaprášené ulice, lepicí pásky na rukávech vojáků, kov v jejích očích.

Město ožívá, vrací se k sobě, nad městem třepotají naše vlajky.

Žadanovy knížky Big Mac nebo Internát jsou známy i českým čtenářům, v těchto dnech v překladu Radky Rubiliny vychází sbírka jeho poezie Nový pravopis. Loni v květnu se svou kapelou dorazil do Prahy a během koncertu se mu na podporu jednotky Chartija podařilo vybrat čtvrt milionu korun.

Tento týden svým fandům vzkázal, že nakladateli odevzdal rukopis své poslední knihy. Ve čtvrtek ráno už zveřejnil svoji fotku v maskáčích. Rusové se totiž myšlenky na obsazení Charkova nevzdali, nedávno se jim podařilo třicet kilometrů na severovýchod otevřít novou frontu a milionové město se čím dál častěji stává cílem raketových útoků. „Ze severu je slyšet kanonádu. Město se připravuje na obranu,“ stojí v jednom z posledních Žadanových zápisů.

Serhij Žadan: Walkman

Saša, tichý opilec, ezoterik, básník.

Celé léto strávil ve městě.

Překvapilo ho, když začalo ostřelování,

začal sledovat zprávy, pak to vzdal.

Chodí městem nerozlučně s puštěným walkmanem,

poslouchá staré pecky,

naráží na spálená auta,

na roztrhaná těla.

Po dějinách, po světě, ve kterém jsme

žili, nám zůstávají

slova a hudba několika geniálních

mužů, kteří se marně pokoušeli

nás varovat, něco nám vysvětlit,

ale nic nevysvětlili, nikoho nezachránili,

leží na hřbitovech

a z jejich geniálních hrudních košů

rostou teď květiny a tráva.

Nic víc nezůstalo –

jen hudba, jen zpěv, jen hlas,

který chtě nechtě musíš milovat.

Nikdy nemusíš přerušit tuto hudbu.

Poslouchat vesmír se zavřenými víčky.

Myslet na velryby v nočním oceánu.

Nic víc neslyšet.

Nic víc nevidět.

Nic víc necítit.

Snad jenom ten zápach.

Ukázky z básní Serhije Žadana a jeho facebookových zápisků uvádíme v překladu Alexeje Sevruka.