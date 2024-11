KLDR nyní může v případě války počítat s pomocí Ruska, větří Jihokorejci

„Pro Severní Koreu to není vůbec špatná dohoda,“ řekl jihokorejský poslanec Wi Sung-lac, někdejší velvyslanec v Rusku. Ruská kompenzace podle něho značně zmírní finanční a potravinovou krizi v Severní Koreji.

Každý Severokorejec vyslaný bojovat po boku ruských vojáků má nárok na měsíční plat ve výši dvou tisíc dolarů (46 tisíc korun). Vzhledem k tomu, že KLDR poslala Moskvě nejméně deset tisíc vojáků, mohlo by to Pchjongjangu ročně přinést 200 milionů dolarů. Peníze zřejmě nepůjdou bojovníkům ani jejich rodinám, ale přímo státu.

Kromě toho se v Rusku podle portálu The Korea Herald nachází čtyři tisíce severokorejských pracovníků, kteří podle jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS) vydělávají v průměru 800 dolarů měsíčně.

Rozhodnutí KLDR vyslat své muže do Ruska krátce před prezidentskými volbami v USA, podle NIS vychází z kalkulace, že vítězství republikána Donalda Trumpa by mohlo vést k ukončení války na Ukrajině.

„USA by se pod Trumpovým vedením mohly stáhnout z Ukrajiny, což by podkopalo jeden z hlavních pilířů nové struktury podobné studené válce, kterou KLDR usilovně budoval v úzké spolupráci s Moskvou,“ uvedl Institut pro národní bezpečnostní strategii přidružený k NIS.

„Vzhledem k nejistým vyhlídkám na válku po amerických volbách Pchjongjang rychle přikročil k tomu, aby Kreml předem připoutal ke své zahraniční strategii,“ dodal institut.

Ruská technologie pomůže KLDR se satelitem

Vedle peněz je pro Severní Koreu stěžejní také přísun potravin. „Čtyři miliony tun obilí, které KLDR uvádí, že ročně vyprodukuje, jsou asi o milion tun méně, než kolik potřebuje k uživení země. Pokud Rusko nabízí 700 tisíc tun rýže, stačí to na pokrytí více než poloviny toho, co by Severní Korea potřebovala k pokrytí roční poptávky,“ uvedl Wi.

Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou a země letos podepsaly obrannou dohodu. V ní slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války. Podle Spojených států KLDR dodává do Ruska zbraně, které pak jeho armáda využívá v bojích na Ukrajině.

NIS informovala, že Rusko v rámci dohody Severní Koreji zřejmě rovněž poskytne pokročilé vesmírné technologie, a to zatímco se Pchjongjang snaží vypustit další armádní průzkumný satelit.

„Pro Severní Koreu je ale nejvýhodnější součástí dohody potenciální zapojení Ruska do bojů na Korejském poloostrově v případě nepředvídaných okolností,“ uvedla NIS. „Severní Korea bojovala za Rusko. Pokud někdy dojde k válce na Korejském poloostrově, KLDR může očekávat, že Rusko přijde a pomůže,“ uvedl Wi.

Vyslání tisíců severokorejských vojáků zřejmě zvýší tlak na přetíženou ukrajinskou armádu. Podle západních představitelů to také vyvolá geopolitické napětí na Korejském poloostrově a v širším indo-pacifickém regionu. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden po summitu skupiny BRICS nepopřel, že severokorejští vojáci v Rusku jsou.