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Saúdská Arábie zneškodnila střely Húsíů, úlomky dopadly u Mekky

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  7:32aktualizováno  7:32
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Húsíové - ilustrační snímek

Húsíové - ilustrační snímek | foto: ČTK

Jemenské vládní jednotky bombardovaly ranvej mezinárodního letiště v Saná, aby...
Jemenské vládní jednotky bombardovaly ranvej mezinárodního letiště v Saná, aby...
Jemenské vládní jednotky bombardovaly ranvej mezinárodního letiště v Saná, aby...
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
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Úlomky ze dvou zneškodněných balistických střel dopadly na oblast Mekky, jedno z nejposvátnějších míst islámu. Podle saúdskoarabské civilní obrany šlo o střely vyslané jemenskými povstalci z řad Húsíů. Úlomky podle úřadů dopadly na několik míst včetně vesnice Sabúha.

„Tyto nepřátelské útoky na civilní objekty představují flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva a odrážejí nebezpečný nepřátelský přístup, který húsíjské milice uplatňují,“ prohlásila saúdskoarabská civilní obrana.

Proíránští Húsíové opakovaně popírají obvinění Saúdské Arábie, že útočí na Mekku a Medínu, dvě nejposvátnější města islámu, a tvrdí, že jejich operace jsou zaměřeny na vojenské a strategické cíle. K nejnovějšímu útoku se zatím nevyjádřili.

Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.

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