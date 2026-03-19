Jeho nástupce Matteo Salvini proměnil Ligu v celostátní stranu nacionalistického střihu, která má své příznivce i stranické buňky na Sicílii i v Kalábrii.
Bossi založil Ligu severu na konci 80. let, kdy se dostával do krize systém italských politických stran, který vznikl po druhé světové válce. Poprvé se probojoval do Senátu v roce 1987 a v italském či evropském parlamentu zasedal prakticky až do své smrti.
Jeho Liga severu v atmosféře zpomalujícího italského hospodářského růstu bodovala především mezi menšími a středními podnikateli na severu země. Na svých počátcích prosazovala odtržení regionu na sever od Pádu od Říma a zastávala nenávistné postoje vůči Italům z jihu.
Samotný Bossi skandoval hesla proti zlodějskému Římu a jeho příznivci „fandili Vesuvu“, čímž dávali najevo své představy o budoucnosti Neapole. Liga severu také chtěla oživit údajné pohanské a keltské kořeny a hlavním rituálem strany v tehdy hluboce katolické Itálii se staly oslavy boha Pádu.
Protisystémové naladění Bossimu a Lize severu vydrželo do poloviny 90. let. V roce 1994 Liga severu pod Bossiho vedením uzavřela koalici s dalšími novým fenoménem italské politiky – mediálním magnátem Silviem Berlusconi.
Spojenectví však vydrželo jen několik měsíců, a tehdejší první Berlusconiho vláda padla právě kvůli postoji Ligy severu. Bossi a Berlusconi si našli k sobě cestu až o několik let později, díky čemuž vytvořili koalici, která vyhrála parlamentní volby v letech 2001 a 2008.
Spojení s Berlusconim a obsazení parlamentních a vládních křesel v kdysi zlodějském Římě vedly k transformaci Ligy severu. Strana přestala požadovat odtržení Pádské nížiny a místo toho vsadila na federalizaci Itálie a utlumení daňových přesunů ze severu na jih.
Patrnější začala být pod vedením Bossiho i rétorika proti migrantům a muslimům. Bossi, který na počátku politické kariéry čelil stíhání za urážku vlajky, protože tvrdil, že „si s italskou trikolórou vytírá zadek“, byl několikrát v Berlusconiho vládách ministrem.
Jednomu z nejzkušenějších italských politiků se však stala osudnou hospodářská krize na začátku prvního desetiletí tohoto století a pak skandál ohledně stranických financí.
Média v roce 2012 odhalila, že Bossi a jeho blízcí používali státní příspěvek na volební kampaň pro své osobní potřeby. Bossi tak kvůli tomu skončil ve vedení strany, kterou kdysi založil.
Bossi se pokusil vrátit do čela strany v roce 2013, kdy ho však v primárkách porazil Matteo Salvini. Salvini Ligu severu přeměnil v celostátní stranu, která sází na témata, jako je odmítání migrace či odpor k Evropské unii, a upozadil otázku autonomie severu, což mu část straníků dodnes vyčítá.
Liga, z jejíhož názvu se vytratil genitiv „severu“, má nyní své stranické pobočky v Neapoli i na Sicílii, což bylo na jejím začátku nemyslitelné.
Bossi, který rád v létě pózoval jen v tílku a s doutníkem, měl už mnoho let zdravotní potíže, ačkoliv po první mrtvici v roce 2004 se vrátil do vysoké politiky. Zemřel ve čtvrtek 19. března, bylo mu 84 let.