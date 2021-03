Umělá inteligence dokáže odhadnout, zda člověku hrozí po nákaze covidem smrt, ukázala studie

KODAŇ Algoritmus umělé inteligence vyvinutý na Univerzitě v Kodani dokázal určit se zhruba 90% přesností, zda je člověk ve smrtelném nebezpečí, pokud se nakazí nemocí covid-19. Studie navíc poukazuje na to, že algoritmus dokáže riziko úmrtí určit i u lidí, kteří ještě nakažení nejsou.

Studie z univerzity v dánské metropoli Kodaň ukazuje, že speciálně vyvinutý algoritmus dokáže s až 90% přesností poznat, zda je někdo v ohrožení života, pokud se koronavirem nakazí. Algoritmus je založen na umělé inteligenci, která se postupně automaticky učí na základě získaných dat. Dokáže mimo jiné odhadnout riziko úmrtí v různých stádiích nemoci.

Výzkumníci studovali 3944 pozitivních případů v Dánsku a využili také pozitivní případy nákazy z dlouhodobé studie UK Biobank. Ta se věnuje výzkumu vlivu genetických predispozic či okolí nakaženého na vývoj nemocí. Vědci také do úvahy vzali běžné riziko úmrtí - například věk, takzvaný body mass index (BMI), vysoký tlak, hladinu cukru.

Studie publikovaná v prestižním časopisu Nature uvádí, že algoritmus je schopen odhadnout riziko smrti ve stádiu diagnózy, při přijetí do nemocnice či ve chvíli, kdy pacienta přijmou na jednotku intenzivní péče.

Ze všech zkoumaných pacientů jich 324 zemřelo. Všichni byli ve věku mezi 73 a 87 lety na jejich úmrtí kromě samotného covidu měly vliv i BMI či vysoký krevní tlak. Tato skupina se projevila jako nejvíce riziková a proto se algoritmus naučil právě zmiňované faktory počítat jako rizikové. Studie také uvádí, že na úmrtí má velký vliv například šok, který organismus během nemoci zažívá. Vědci svá data podložili dalšími výsledky z jiných měření.



Jak uvádí server The Jerusalem Post, podobná technologie by mohla pomoci nemocnicím a pečovatelským zařízením po celém světě s přijetím specifických preventivních opatření. Prioritu by přitom měli ti pacienti, které algoritmus vyhodnotil jako ohrožené. Díky tomu by se mohla výrazně snížit zbytečná úmrtnost lidí, kteří se covidem nakazí.

Nejedná se přitom o první studii, která poukazuje na výhody strojového učení při přijímání preventivních opatření během koronavirové pandemie. Vědci z Kodaně ale upozorňují, že ve většině případů šlo pouze o algoritmy, které se věnovaly pacientům už přijatým do nemocnic, do úvahy přitom nebraly jiná zdravotnická zařízení. Navíc si nevšímaly například případů s lehkým průběhem a byly ve většině případů založeny na čínských modelech, které jsou náchylné ke zkreslování, dodávají kodaňští vědci.