Pentagon bude používat Muskův chatbot Grok, dostane se i k tajným informacím

  14:50aktualizováno  14:50
Americký ministr obrany Pete Hegseth v pondělí oznámil, že chatbot Grok s umělou inteligencí od miliardáře Elona Muska bude fungovat v rámci sítě Pentagonu. Krok přichází poté, co Grok vyvolal celosvětové pobouření a kritiku za generování sexualizovaných fotografií žen a dětí.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Elon Musk (3. února 2025)
Pentagon
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...
Ilustrační snímek
9 fotografií

„Velmi brzy budeme mít přední světové modely umělé inteligence v každé neveřejné i veřejné síti v rámci našeho ministerstva,“ uvedl Hegseth.

Dodal, že Grok bude spuštěn v rámci Pentagonu ještě tento měsíc, a oznámil, že „všechna příslušná data“ z vojenských IT systémů zpřístupní pro využití umělé inteligence. „Také data z databází zpravodajských služeb budou vkládána do systémů umělé inteligence,“ pokračoval.

Hegseth rovněž hovořil o nutnosti zefektivnit a urychlit technologické inovace v armádě. Pentagon podle něho disponuje „bojově prověřenými operačními údaji z dvaceti let vojenských a zpravodajských operací“.

„Umělá inteligence je tak dobrá, jak dobrá jsou data, která dostává, a my se postaráme, aby tam byla,“ řekl ministr obrany.

Stanice NPR podotýká, že Hegsethovo úsilí o přijetí této stále se vyvíjející technologie je v kontrastu s postojem předchozí administrativy demokratického prezidenta Joea Bidena, která se obávala jejího zneužití.

Upozorňovala, že jsou zapotřebí pravidla, která zajistí, že tato technologie, kterou lze využít k hromadnému sledování, kybernetickým útokům či výrobě smrtících autonomních zařízení, bude používána zodpovědně.

Grokem se zabývají britské i unijní úřady

Gehsethovo oznámení přichází poté, co britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom v pondělí zahájil vyšetřování Muskovy platformy X.

„Objevily se velmi znepokojivé zprávy o tom, že účet chatbota Grok AI na X byl používán k vytváření a sdílení snímků svlečených lidí – což může představovat zneužívání intimních snímků nebo pornografii – a sexualizovaných snímků dětí, které mohou představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí,“ uvedl Ofcom.

Síť X minulý týden vypnula neplatícím uživatelům možnost pomocí chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné stojí 67 korun měsíčně.

Věcí se zabývá také Evropská komise, jež minulý týden zaslala společnosti X Corp žádost o informace ohledně Groka. Malajsie nebo Indonésie už ho zcela zablokovaly.

