Ruský velvyslanec v USA Alexandr Darčijev dnes náhle zemřel ve věku 66 let. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí bez dalších podrobností o příčině smrti či o místě diplomatova úmrtí.
„Vedení a zaměstnanci ruského ministerstva zahraničí s hlubokým zármutkem oznamují náhlé úmrtí Alexandra Nikitiče Darčijeva 11. listopadu,“ uvedlo ministerstvo na svém webu. Zesnulého označilo za „vynikajícího diplomata“ a „brilantního znalce problematiky Spojených států“.
Ruský prezident Vladimir Putin jmenoval diplomata Darčijeva novým šéfem ruské diplomatické mise v USA loni v březnu. Stalo se tak během sbližování obou zemí, vyvolaném Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a to zejména v otázce Ukrajiny, připomněla agentura AFP. Agentura DPA zase upozornila, že před jmenováním Darčijeva bylo místo ruského velvyslance ve Washingtonu půl roku neobsazené.
Kariérní diplomat Darčijev působil v letech 2005 až 2010 na ruském velvyslanectví ve Washingtonu jako rada. Od října 2014 do ledna 2021 byl ruským velvyslancem v Kanadě, následně vedl severoamerický odbor na ruském ministerstvu zahraničí.
Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem prudce ochladly po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym a rozpoutání ozbrojeného povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny na jaře 2014 a poklesly pod bod mrazu po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu se ale poměry mezi oběma jadernými velmoci začaly měnit.