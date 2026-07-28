Na americké základně v Koreji došlo k úniku extrémně toxického bílého fosforu

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  22:56aktualizováno  22:56
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Jihokorejské úřady v úterý nařídily evakuaci civilistů poté, co se na americké vojenské základně jižně od metropole Soulu objevilo podezření na únik bílého fosforu. Na místo dorazili specialisté, kteří zónu dekontaminovali a evakuace se tak mohla odvolat.

Nikdo se nezranil, přestože je bílý fosfor extrémně toxická látka, která dokáže lidské tělo spálit na kost. K úniku došlo na letecké základně Osan ve městě Pchjongtek okolo 17:00 místního času (10:00 SELČ), kvůli čemuž úředníci vyzvali obyvatele v okolí, aby se přesunuli na bezpečné místo a dali na sebe pozor.

Varování bylo podle textových zpráv rozeslaných městem zrušeno o zhruba půl hodiny později, když skončily dekontaminační práce.

Odborníci americké 51. stíhací letecké jednotky při rutinní kontrole objevili uvnitř bedny s municí zbytky krystalizovaného bílého fosforu, kvůli čemuž nechala kolem základny zřídit 300metrový bezpečnostní okruh.

Na místě byla nasazena jednotka pro likvidaci výbušnin a aktivovaly se pohotovostní plány. Uzávěra poté skončila a základna se vrátila k běžnému provozu, uvedla jednotka v prohlášení.

„Incident si nevyžádal žádné zraněné a nevyvolal žádné riziko pro personál na základně ani mimo ni. Bezpečnost našich vojáků, jejich rodin a našich sousedů v Pchjongteku zůstává naší absolutně nejvyšší prioritou,“ řekl velitel základny Ryan Ley.

Bílý fosfor je extrémně toxická chemická látka používaná v zápalné munici a dýmových granátech. Po zapálení hoří při velmi vysokých teplotách a může zapálit budovy a spálit lidské tělo až na kost. Její vojenské použití podléhá přísným předpisům a mezinárodní společenství od něj odrazuje.

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