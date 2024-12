Byl v McDonald’s i s důkazy. V USA dopadli vraha šéfa zdravotní pojišťovny

Podezřelého z vraždy Briana Thompsona policie zadržela v pensylvánské Altooně v restauraci McDonald’s. Právě zaměstnanec řetězce rychlého občerstvení dal policii tip.

Komisařka Jessica Tischová potvrdila, že policisté u Mangioneho nalezli podomácku sestavenou zbraň, která mohla být vyrobena pomocí 3D, tlumič a falešný průkaz totožnosti z New Jersey. Shoduje se s průkazem, jímž se podezřelý střelec přihlásil do newyorského hostelu deset dní před vraždou.

Též zbraň a tlumič se podle komisařky shodují se těmi, které použil vrah. Podle Tischové měl Mangione u sebe také oblečení, které odpovídalo oblečení střelce.

Newyorský starosta Eric Adams uvedl, že zadržený muž odpovídá popisu vraha, jehož fotografie policie zveřejnila, aby jí veřejnost pomohla jej vypátrat. Střelec ukázal svůj obličej, když se registroval v newyorském motelu.

Komisařka označila jeho zatčení za kombinaci „detektivní práce ze staré školy a nových technologií“. Za zásadní označila informaci od veřejnosti. „Nikdy bychom neměli podceňovat sílu veřejnosti, ta je naše oči a uši,“ uvedla na tiskové konferenci.

Mangione se narodil a vyrůstal v Marylandu, měl vazby na kalifornské San Francisco a donedávna žil v Honolulu na Havaji. V New Yorku neměl záznam v rejstříku trestů.

„Zdá se, že cítí zášť vůči korporátní Americe,“ řekl hlavní vyšetovatel vraždy Joseph Kenny o dokumentu, který policie u Mangioneho objevila. List The New York Times s odvoláním na nejmenované policisty uvedl, že v ručně psaném manifestu Mangione kritizoval zdravotnické společnosti za to, že upřednostňují zisk před péčí.

Vrah zabil padesátiletého Thompsona na ulici u hotelu Hilton na Manhattanu, kde pojišťovna uspořádala setkání s investory. Maskovaný muž na manažera čekal a po útoku uprchl na kole.

Žádný motiv útoku policie ihned neoznámila. Na nábojnicích se ovšem podle tisku našla slova včetně „delay“ a „deny“, neboli zdržovat a odmítat. Pachatel tím mohl odkazovat na odmítání krýt náklady za zdravotní péči, což je praxe, za kterou UnitedHealthcare v poslední době čelí kritice médií, pacientů i zákonodárců.

Na sociálních sítích se objevily příspěvky, které vrahovi vyjadřovaly podporu. Oslavovaly jej jako „sexy“ lidového hrdinu. Mnozí uživatelé uváděli své negativní zkušenosti se systémem zdravotnického pojištění v USA, kvůli kterým nemohou podle svých slov vyjádřit soucit zabitému Thompsonovi.