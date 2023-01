Univerzita Sciences Po zakázala studentům užívat chatovacího robota ChatGPT

S odvoláním na oznámení francouzské univerzity o tom dnes informovala agentura AFP. Dříve tento týden táž agentura přinesla zprávu, že robot složil zkoušky na americké právnické fakultě.

„Používání ChatGPT na Sciences Po nebo jakéhokoli jiného nástroje využívajícího umělou inteligenci je, s výjimkou pedagogického použití pod dohledem učitele, prozatím při vypracovávání písemných nebo ústních prací studentů přísně zakázáno,“ uvedlo vedení univerzity v dopise zaslaném všem studentům a učitelům. Sciences Po je první vysokoškolskou institucí ve Francii, která k tomuto zákazu přistoupila.

„Tento nástroj, který využívá umělou inteligenci, vyvolává v oblasti vzdělávání a výzkumu na celém světě vážné otázky ohledně podvodů obecně, a zejména plagiátorství,“ uvedlo dále vedení školy.

V polovině prosince, jen několik týdnů poté, co kalifornský start-up OpenAI nástroj zpřístupnil, oznámilo osm australských univerzit, že mění svůj systém zkoušek a že používání umělé inteligence studenty považuje za podvod.

Organizaci OpenAI v roce 2015 spoluzaložil miliardář Elon Musk. V roce 2017 se s ní rozešel kvůli střetu zájmů mezi organizací a společností Tesla. OpenAI tento týden získala investici deset miliard dolarů (219,1 miliardy Kč) od Microsoftu.

List The Guardian loni napsal, že chatovací robot ohromil svou uživatelskou přívětivostí a schopnostmi psát a zvládat složité úkoly. Dokáže rozpoznat nesprávné předpoklady a odmítnout odpovídat na nevhodné požadavky. Profesoři, programátoři a novináři by proto podle deníku mohli být za pár let bez práce.