V těchto dnech si připomínáme 75. výročí převzetí moci komunisty v Československu. Přes jeho veskrze negativní dopad na další osudy československé společnosti jedno pozitivum zůstalo.

Vizuální a zpravodajská svědectví v tisku i tajných diplomatických depeších o demonstracích komunistických sympatizantů, ozbrojených dělnících v ulicích, perzekuci politických oponentů, nadšeném Klementu Gottwaldovi a naopak mrtvém tělu ministra zahraničí, nestraníka Jana Masaryka, mobilizovala znejistělý Západ a akcelerovala budování přelomových transatlantických bezpečnostních struktur.

Jak ale připomíná historik Vojtěch Mastný, nelze zjednodušeně říci, že by bez rychle zrudnuvší Prahy v dubnu 1949 NATO nevzniklo. Stalo by se to možná později nebo za jiných okolností.