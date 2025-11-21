Ozbrojenci v pátek zaútočili na katolickou internátní školu v západní části Nigérie a unesli školáky a zaměstnance. Jedná se o nejnovější z řady únosů v nejlidnatější africké zemi, jen několik dní poté, co bylo uneseno 25 školaček v sousedním státě.
K útoku a únosům došlo ve škole St. Mary’s School, katolické instituci v komunitě Papiri v místní správě Agwara, uvedl Abubakar Usman, tajemník vlády státu Niger. Nezveřejnil ani počet unesených studentů a zaměstnanců, ani to, kdo by mohl být za útok zodpovědný.
Místní mediální stanice Arise TV uvedla, že bylo uneseno 52 školáků.
Policie státu Niger uvedla, že k únosům došlo v pátek brzy ráno a že do této oblasti byly vyslány vojenské a bezpečnostní síly. Školu St. Mary’s popsala jako střední školu, která v Nigérii přijímá děti ve věku od 12 do 17 let.
Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.
V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.
Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.
V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.
|
21. listopadu 2025