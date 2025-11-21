V Nigérii ozbrojenci napadli katolickou školu. Unesli přes 200 dětí a 12 učitelů

Při útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle AP tamní úřady.
Ozbrojení muži unášejí studenty z katolické školy v Nigérii. (21. listopadu 2025) | foto: NagalandPost

Ozbrojenci v pátek zaútočili na katolickou internátní školu v západní části Nigérie a unesli školáky a zaměstnance. Jedná se o nejnovější z řady únosů v nejlidnatější africké zemi, jen několik dní poté, co bylo uneseno 25 školaček v sousedním státě.

K útoku a únosům došlo ve škole St. Mary’s School, katolické instituci v komunitě Papiri v místní správě Agwara, uvedl Abubakar Usman, tajemník vlády státu Niger. Nezveřejnil ani počet unesených studentů a zaměstnanců, ani to, kdo by mohl být za útok zodpovědný.

Místní mediální stanice Arise TV uvedla, že bylo uneseno 52 školáků.

Policie státu Niger uvedla, že k únosům došlo v pátek brzy ráno a že do této oblasti byly vyslány vojenské a bezpečnostní síly. Školu St. Mary’s popsala jako střední školu, která v Nigérii přijímá děti ve věku od 12 do 17 let.

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.

21. listopadu 2025
