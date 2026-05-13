U Francie kvůli nákaze norovirem izolovali loď se 1700 lidmi, jeden muž zemřel

Na palubě lodi zemřel jeden senior. Podle úřadů případ nesouvisí s výskytem hantaviru na jiné lodi, vzhledem k aktuální situaci však přistoupily k tomuto preventivnímu opatření.
Mezi 1233 pasažéry lodi Ambition britské společnosti Ambassador Cruise Line se projevily „příznaky odpovídající akutní střevní infekci“ přibližně u padesátky lidí, informovaly úřady. Tito lidé byli ošetřeni palubním lékařem a nyní jsou v izolaci ve svých kajutách. Na lodi také zemřel 92letý senior pravděpodobně na zástavu srdce, podle úřadů jeho úmrtí nesouvisí se střevní infekcí, která se na lodi šíří. Vedle pasažérů je na lodi také 514 členů posádky.
Úřady vyloučily jakoukoli souvislost s případy hantaviru na lodi MV Hondius. Preventivní opatření na Ambition mají podle nich za cíl předejít jakékoli panice v souvislosti se současnou mezinárodní situací i fámami o možném výskytu hantaviru na palubě. Pasažéři i členové posádky se izolují a omezili kontakt s přístavem.
„Je to situace, která nás vede k maximální opatrnosti, i když tento typ epidemie na lodi, v uzavřeném prostoru, není vzácný,“ sdělily dnes úřady tisku. Podobný případ zaznamenala například minulý týden výletní loď plující po Karibiku, na níž podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mělo průjem či zvracelo 145 cestujících a 15 členů posádky.
Výletní loď vyplula 6. května ze Shetlandských ostrovů severně od Skotska a předtím zastavila v Belfastu, Liverpoolu a Brestu. Nyní měla odplout do přístavu Ferrol na severu Španělska, než se 22. května vrátí do Liverpoolu.