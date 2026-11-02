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Ve Španělsku identifikovali téměř všechny mrtvé ze srážky vlaků. Zemřelo i 12 cizinců

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  7:27
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Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026) | foto: Reuters

U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda zvedají jeřáby zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda zvedají jeřáby zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
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Španělské úřady dohledaly totožnost k téměř všem mrtvým ze srážky vlaků u Toleda z minulého týdne. Dosud se podařilo ztotožnit 66 z celkem 69 zemřelých, napsala v noci na pondělí média. Mezi obětmi, které při neštěstí zahynuly, jsou občané Španělska, Spojených států, Japonska, České republiky, Francie, Kanady, Tuniska, Portugalska, Mexika a Argentiny.

Mezi mrtvými je 54 Španělů a 12 cizinců. Čtyři mrtví měli občanství Spojených států. V neděli bylo v nemocnicích stále 31 lidí zraněných při středeční nehodě.

Úřady také pokračují ve vyšetřování příčin středeční srážky vlaků. Vyšetřovatelé pracují s možností, že k způsobení nehody ve velké míře přispěly pokyny vydané dispečerským centrem na madridském nádraží Atocha poté, co část vysokorychlostní tratě mezi Madridem a Sevillou postihl výpadek zabezpečovacího zařízení LZB.

Pokyny podle této hypotézy umožnily vlaku služby AVE se rozjet po trati, na které stál vlak společnosti Iryo. Kolize nastala krátce před středeční 9:00.

28. října 2026

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