Mezi mrtvými je 54 Španělů a 12 cizinců. Čtyři mrtví měli občanství Spojených států. V neděli bylo v nemocnicích stále 31 lidí zraněných při středeční nehodě.
Úřady také pokračují ve vyšetřování příčin středeční srážky vlaků. Vyšetřovatelé pracují s možností, že k způsobení nehody ve velké míře přispěly pokyny vydané dispečerským centrem na madridském nádraží Atocha poté, co část vysokorychlostní tratě mezi Madridem a Sevillou postihl výpadek zabezpečovacího zařízení LZB.
Pokyny podle této hypotézy umožnily vlaku služby AVE se rozjet po trati, na které stál vlak společnosti Iryo. Kolize nastala krátce před středeční 9:00.
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28. října 2026