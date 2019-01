‚Úroveň absurdity je dechberoucí.‘ Šéfem Světové banky by mohla být Ivanka Trumpová

WASHINGTON Bílý dům údajně při výběru nového šéfa Světové banky zvažuje i jméno dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky. Napsal to s odvoláním na nejmenovaný zdroj list The Financial Times, podle nějž je ve skupině možných kandidátů rovněž náměstek amerického ministra financí David Malpass či bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyová.

Dosavadní šéf banky Jim Yong Kim tento týden překvapivě oznámil, že z funkce předčasně odejde.

Nynější funkční období devětapadesátiletého Kima, který měl podle médií s americkým prezidentem určité názorové neshody, mělo vypršet až v roce 2022.

Trumpová v současné době působí jako poradkyně Bílého domu. Loni na jaře také krátce působila jako de facto šéfka americké diplomacie poté, co úřad opustil Rex Tillerson. V roce 2017 k obecnému údivu na chvíli zastoupila svého otce u stolu hlav států a vlád na summitu skupiny G20 v Hamburku. Média dříve informovala, že její otec ji zvažoval i jako stálou vyslankyni USA při OSN.

Zpráva o možném jmenování Trumpové do čela Světové banky vyvolala nelibé reakce některých kritiků amerického prezidenta. „Tohle je jedním z nejvíce směšných návrhů, jaký jsem kdy slyšel. Nepotismus je jen formou korupce, takže mě to nepřekvapuje. Úroveň absurdity je ale dech beroucí,“ napsal na svém twitteru americký miliardář Tom Steyer, který je vášnivým odpůrcem Trumpa.

Světová banka byla původně založena na pomoc zemím zasaženým druhou světovou válkou. V současnosti je její hlavní úlohou snižovat chudobu prostřednictvím půjček vládám nebo soukromým subjektům rozvojových a středně bohatých zemí. Kromě peněz poskytuje i technickou pomoc a poradenské služby. Banka je vlastněna členskými zeměmi, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.

Podle nepsané dohody post prezidenta Světové banky obsazuje Američan, zatímco šéfem Mezinárodního měnového fondu se stává zástupce evropských států. Kandidáta, kterého nominuje americký prezident, ale musí schválit sbor výkonných ředitelů banky. List The Guardian připomněl, že tradičně nominace amerického prezidenta vedly ke jmenování do čela banky. Tak tomu bylo i v případě Kima, kterého na post v roce 2012 navrhl tehdejší šéf Bílého domu Barack Obama.