V Uruguayi provedli vůbec první eutanazii, podstoupila ji žena s rakovinou

Zdroje citované médii uvedly, že se jednalo o 69letou ženu, která trpěla rakovinou v terminálním stadiu a požádala o ukončení svého utrpení.
Jeden z poslanců vládní levice Federico Preve, který stál u zrodu zmiňovaného zákona, to označil za „velmi významný a symbolický den pro celou zemi“ s tím, že žena měla možnost se rozhodnout zemřít v naprostém klidu a v souladu se svými vlastními přesvědčeními.
Uruguay se po letech parlamentních sporů a navzdory odporu katolické církve stala loni v říjnu první zemí Jižní Ameriky, která přijala zákon umožňující eutanazii za určitých podmínek.
Pacient musí být plnoletý, občan nebo rezident Urugaye a duševně způsobilý a nacházet se v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci, která mu způsobuje nesnesitelné utrpení a vážně zhoršuje kvalitu života.
Jak vyplývá z protokolu, pacient musí o eutanazii požádat lékaře, který má na rozhodnutí tři dny. Aby mohl postup pokračovat, je vyžadován druhý lékařský posudek. V případě neshody mezi oběma lékaři rozhoduje lékařská komise.
Eutanazie se provádí pomocí léků uvedených v protokolu a pacient může své rozhodnutí kdykoli změnit, aniž by to musel vysvětlovat.
V Kolumbii a Ekvádoru byla pomoc při umírání dekriminalizována po soudních rozhodnutích vytvářejících precedens v roce 1997, respektive 2024.
V Latinské Americe, která je poznamenána vlivem církve, je Uruguay sekulárním státem. Zároveň jde o průkopníka v oblasti práv, který v minulosti například legalizoval manželství osob stejného pohlaví, potraty nebo užívání konopí.