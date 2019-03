USA a ČR se podle prohlášení Trumpa s Babišem shodují o Ukrajině

Washington Spojené státy a Česká republika podporují svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku. Ve společném prohlášení to uvedli americký prezident Donald Trump a český premiér Andrej Babiš, kteří se ve čtvrtek 7. března sešli v Bílém domě. Ocenili také odvahu a oběti, které vojáci USA a České republiky přinášejí při společné službě v Afghánistánu.

Dokument, který vydal Bílý dům, připomíná i historická výročí slavená letos v Česku - 30 let od sametové revoluce a 20 let od přijetí Česka do NATO. Věříme, že NATO je garantem transatlantické a evropské bezpečnosti, stojí v dokumentu, který také konstatuje, že pro zajištění kolektivní bezpečnosti musí všichni spojenci splnit svůj závazek dvouprocentních investic do obrany a modernizace svých ozbrojených sil. Dále se v dokumentu hovoří o oddanosti vůči demokratickým hodnotám, individuální svobodě, právnímu řádu a nezávislým institucím.

Oba státníci také sdílejí názor na to, že mír, bezpečnost a blahobyt závisí na spolupráci suverénních národů. Za pilíř národní bezpečnosti jakékoli země USA a ČR v prohlášení označují energetickou bezpečnost. ČR a USA budou spolupracovat při výzkumu možné transformace energetického trhu a při prosazování diverzifikace energetiky v Evropě i v zajištění vzájemné bezpečnosti.

Budeme společně prověřovat výhody rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě, stojí v dokumentu. Dále se v něm hovoří také o spolupráci při zajištění spolehlivé telekomunikační sítě a redukování rizik zlovolné kybernetické aktivity. Prohlášení končí konstatováním hrdosti nad obchodními a investičními vztahy obou zemí a hovoří o odhodlání dále prohlubovat obchodní vztahy včetně pokročilého výzkumu a technické spolupráce.