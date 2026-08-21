Trumpovo gesto vůči KLDR. USA s Jižní Koreou ukončily vojenské cvičení dříve

Americký prezident Donald Trump krátce před pondělním zahájením cvičení Ulchi Freedom Shield nečekaně nařídil Pentagonu, aby akci „výrazně omezil“. Trump se odvolal na to, co popsal jako dobré vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, a jako další argument uvedl odmítnutí Jižní Koreje podpořit USA ve válce proti Íránu.
Jihokorejská armáda potvrdila, že cvičení Ulchi Freedom Shield, které se konalo ve spolupráci s USA a mělo charakter velitelského cvičení, v pátek skončilo.
Letošní cvičení mělo podle původních plánů probíhat ve dvou fázích po 11 dnů a simulovat útoky Severní Koreje - první část až do pátka byla zaměřena na obranné operace a druhá se až do 27. srpna měla soustředit na protiútoky. Právě druhou fázi vnímá KLDR velmi citlivě, dodala AP.
Jižní Korea a USA rovněž plánovaly uspořádat během manévrů 14 společných polních cvičení. Podle jihokorejské armády se však dohodly, že i jejich počet sníží na polovinu.
Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, ve středu Trumpovu nabídku odmítla s tím, že zkrácení trvání a omezení rozsahu cvičení nic nezmění na jejich „provokativní a agresivní povaze“. Následující den KLDR vypálila směrem k moři desítku balistických raket krátkého doletu, čímž zřejmě splnila svou předchozí hrozbu, že americko-jihokorejské cvičení, které považuje za nácvik invaze, nenechá bez odpovědi.