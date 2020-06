USA a Rusko budou 22. června ve Vídni jednat o jaderných zbraních, pozvána má být i Čína

Podle informací Bloombergu Washington nevylučuje, že se při rozhovorech bude posuzovat i možnost prodloužení smlouvy START III o omezování stavu strategických jaderných arzenálů. Agentura přitom uvádí, že americká strana chce, aby Moskva k účasti v jednáních získala i Čínu.



Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?