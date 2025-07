Mezi aligátory jsou nyní dva Italové – pětačtyřicetiletý Gaetano Mirabella Costa a třiašedesátiletý Fernando Eduardo Artese, který má rovněž argentinské občanství.

Mluvčí italské diplomacie oznámil, že vláda „jejich případ sleduje od prvního okamžiku a je v kontaktu s jejich rodinami“. „Na italském konzulátu a ambasádě rovněž udržují kontakt s místními úřady, aby měli přístup k informacím o podrobnostech a načasování repatriace,“ dodal. Naštvaným zákonodárcům to však nestačí. Kabinet premiérky Meloniové vyzývají, aby pro své zadržené občany udělal víc.

Poslankyně opoziční Demokratické strany Laura Boldriniová, která v minulosti získala nejvyšší státní vyznamenání Řád zásluh o Italskou republiku v hodnosti rytíře, kritizuje, že oba muži přebývají v „nelidských a ponižujících podmínkách“.

„Zavření v kleci jako kuřata, bez mýdla, bez jakýchkoliv hygienických potřeb, se třemi toaletami pro dvaatřicet migrantů, které navíc nemají dveře, celé dny bez slunečního světla, ale zároveň s osvětlením zapnutým čtyřiadvacet hodin denně, což znemožňuje spánek,“ líčí, přičemž citovala popis, který tisku poskytl sám Costa.

„Co hodláte udělat, abyste oba Italy z tohoto pekla dostali? Pokud nemají právo zůstat v USA, ať je repatriují, ale vystavovat je těmto brutálním podmínkám je nepřijatelné,“ apeluje na premiérku. Člen strany Zelená Evropa Angelo Bonelli zase poukazuje, že jsou občané Itálie „zamčení v klecích, bez přístupu k právníkovi, zbaveni důstojnosti, vody i pořádného jídla“. „Opravdu Meloniové vláda tohle všechno schvaluje?“ ptá se.

Bývalý premiér a nynější senátor Matteo Renzi, který vede stranu Živá Itálie, pak vládu rovnou obvinil, že raději projevuje úctu americkému prezidentovi, než aby „hájila práva italských občanů“. Meloniová totiž patří k tomu málu evropských politiků, kteří mají k Trumpovi blízko. V dubnu jej například navštívila v Bílém domě.

Oba Italové překročili délku povoleného pobytu

„Za prezidenta Trumpa a ministryně Noemové platí, že pokud porušíte zákon, budete čelit následkům,“ řekla mluvčí amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti s odkazem na šéfku resortu Kristi Noemovou a potvrdila, že v detenci jsou i dva Italové. „Zločinci bez povolení k pobytu nejsou v USA vítáni,“ dodala.

K situaci zmíněných mužů pak uvedla, že Costa zůstal v zemi o téměř sedm let déle, než mu umožňovalo turistické vízum typu B2. Také Artese sedí v detenci proto, že už měl Spojené státy dávno opustit. Přijel na tři měsíce, ale zůstal skoro dekádu. Oba byli podle mluvčí zatčeni kvůli trestným činům, podle deníku The Washington Post však není jasné, zda už byli i usvědčeni.

Sicilan Costa podle rodinného přítele Cosma Carrasca skutečně žije ve Spojených státech už řadu let. Ovšem legálně, zdůrazňuje s tím, že si Costa právě nechával na italské ambasádě obnovit pas.

V obchodě s armádními potřebami ho údajně napadli tři muži napojení na jeho exmanželku. Po incidentu byl zatčen, podle portálu Il Mattino však ne kvůli rvačce, ale dvěma „jointům“, které měl u sebe. Stanice Rai pak uvádí, že Costu zatkli už 3. ledna a kromě držení omamných látek bez lékařského předpisu byl obviněn i z ublížení na zdraví. Začátkem května soud rozhodl o šestiměsíčním trestu vězení. Následně jej měli deportovat zpět do Itálie.

Informace italských médií se v okolnostech případu mírně rozcházejí, tak jako tak ovšem Costa nakonec skončil v Aligátořím Alcatrazu. „Neměl jsem možnost ani mluvit s právníkem nebo dokonce soudcem,“ řekl mimo jiné Costa a požádal italské úřady, „aby nás dostaly z této noční můry.“ „Odvedli ho s řetězy na nohou a na rukou jako psa,“ řekla jeho matka, které syn také řekl, že už deset dní neviděl slunce. Carrasca pak rozjel internetovou petici za kamarádovo propuštění.

Italo-Argentince Arteseho zastavili v červnu na silnici, protože u jeho auta vedli nezaplacenou pokutu za řízení bez řidičského průkazu. Když policie zjistila, že výrazně překročil povolenou dobu pobytu a že coby turista v zemi nezákonně pracuje, skončil ve vězení, odkud jej později převezli do nového centra pro nelegální migranty.

„Toto je koncentrační tábor. Zacházejí s námi jako s kriminálníky, je to snaha o ponížení. Všichni pracujeme a snažíme se uživit své rodiny,“ řekl Artese, za kterým do USA během let stejným způsobem přijela i manželka a legální cestou nakonec i dcera.

Ta tvrdí, že se celá rodina před otcovým zatčením plánovala přestěhovat do Argentiny. Štěstí v neštěstí měl podle ní Artese v tom, že už byl předtím zatčen, a byl tedy veden v americkém systému. Kdyby totiž bez předchozích prohřešků skončil rovnou v detenci, bylo by pro jeho příbuzné mnohem těžší ho tam najít. Úřady jej totiž podle dcery dosud vůbec nevedou jako vězně.

Detenční centrum v bažinách chráněné krajinné oblasti Everglades na Floridě se slavnostně otevřelo 3. července a pojmout může údajně až několik tisíc lidí. Podmínky jsou však tristní, popsali jak zadržení migranti, tak bývalí strážci. Dodávky pitné i užitkové vody jsou podle nich nedostatečné, stany pro „ubytované“ nejsou nepromokavé a celé zařízení je prý zamořené komáry. Ochránci práv přistěhovalců navíc minulý týden podali žalobu, v níž tvrdí, že zadržení nemají možnost spojit se se svými právníky.