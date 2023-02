Okamžitě opusťte Rusko, vyzvaly Spojené státy své občany

„Občané USA, kteří pobývají v Rusku nebo do něj cestují, by měli okamžitě odjet. Necestujte do Ruska kvůli nepředvídatelným důsledkům nevyprovokované plnohodnotné invaze ruských vojenských sil na Ukrajinu, kvůli možnosti obtěžování a zadržování občanů USA ze strany ruských bezpečnostních složek a svévolnému vymáhání místních zákonů,“ uvádí velvyslanectví.

Vyvarovat se cest do Ruska by podle ambasády měli také představitelé církví či nevládních organizací. Spojené státy vyzývaly své občany k opuštění Ruska už v minulosti. Loni touto dobou, před blížící se ruskou invazí, na ně apelovali, aby odjeli z Ukrajiny. Výzva k opuštění Ruska přišla tři dny po propuknutí války.

Naposledy v září vydaly takovéto varování v reakci na vyhlášení částečné mobilizace ruským prezidentem Vladimirem Putinem, připomněla agentura Reuters.

Ruské bezpečnostní složky podle Washingtonu zatýkají či obtěžují americké občany na základě falešných obvinění, odpírají jim spravedlivé a transparentní zacházení a odsuzují je v tajných procesech nebo bez předložení věrohodných důkazů. Tajná služba FSB v lednu uvedla, že zahájila trestní stíhání proti občanovi USA pro podezření ze špionáže.

V pondělí pak ruská rozvědka SVR podle Reuters oznámila, že získala zpravodajské informace o tom, že americká armáda připravuje islamistické bojovníky k útokům na cíle v Rusku a dalších státech bývalého Sovětském svazu. Tvrzení ruské strany nebylo možné nezávisle ověřit.

Ruská invaze na Ukrajinu způsobila největší krizi vztahů mezi Washingtonem a Moskvou od dob studené války. USA jsou klíčovým politickým a vojenským podporovatelem Ukrajiny. Ruský prezident Putin opakovaně obvinil USA, že odmítají brát ohled na ruské zájmy. Americký prezident Joe Biden označuje Putina za autokrata, který představuje hrozbu pro Spojené státy.