Ruce pryč! bouřily se desetitisíce lidí v ulicích amerických měst proti Trumpovi

Tisíce lidí pochodovaly v centru newyorského Manhattanu. V Massachusetts se shromáždily další tisíce lidí a drželi v ruce nápisy jako „ruce pryč od naší demokracie“ nebo „ruce pryč od našeho sociálního zabezpečení“.

V Ohiu se sešly stovky lidí. Šestašedesátiletý důchodce z okresu Delaware ve státě Ohio Roger Broom na shromáždění v Columbusu řekl, že býval reaganovským republikánem, ale Trump ho odradil. „Trhá tuto zemi na kusy,“ řekl Broom.

Stovky lidí demonstrovaly také v Palm Beach Gardens na Floridě, několik mil od Trumpova golfového hřiště a resortu. „Seznam toho, od čeho by měli dát ruce pryč, je příliš dlouhý,“ řekl agentuře Archer Moran z Port St. Lucie na Floridě. „A je úžasné, jak brzy se tyto protesty konají od jeho nástupu do úřadu,“ řekl Moran.

„Bez ohledu na vaši stranu, bez ohledu na to, koho jste volili, to, co se dnes děje, je odporné,“ řekla agentuře AP pětatřicetiletá Britt Castillová z Charlotte v Severní Karolíně.

Přes 1 200 demonstrací po celých Spojených státech pod hlavičkou hnutí „Hands Off!“, neboli „Ruce pryč“ naplánovalo přes 150 různých organizací na ochranu občanských práv, odborů, zastánců LGBT+ komunity, veteránů nebo aktivistů. Protestující napadli kroky Trumpovy administrativy, která chce propustit tisíce federálních zaměstnanců, ztenčit systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Protestující vyzývali Trumpa a Muska, aby neporušovali práva občanů, včetně dětí, seniorů, veteránů, farmářů, transgenderových lidí, politických odpůrců a imigrantů. Další demonstrace se uskutečnily napříč 50 americkými státy v jejich hlavních městech, v centrech velkoměst, před federálnímu budovami a jinde.

Na washingtonském protestu vystoupila Kelley Robinsonová, prezidentka skupiny Human Rights Campaign, která kritizovala zacházení Trumpovy administrativy s komunitou LGBT+. „Útoky, kterých jsme svědky, nejsou jen politické. Jsou osobní,“ řekla. „Snaží se zakázat naše knihy, snižují financování prevence HIV, kriminalizují naše lékaře, učitele, rodiny a životy. Tohle je Amerika Donalda Trumpa a já ji nechci. My tuhle Ameriku nechceme. Chceme Ameriku, kterou si zasloužíme, kde důstojnost, bezpečí a svoboda nepatří jen některým z nás, ale nám všem,“ řekla při vystoupení Robinsonová.

Elon Musk, který vlastní společnosti Tesla, SpaceX a sociální síť X, jako zvláštní vládní zaměstnanec vede skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE) stojí za masivním propouštěním federálních pracovníků.

Od Trumpova návratu do úřadu uspořádali aktivisté několikrát celostátní demonstrace proti Trumpovi nebo Muskovi. Opoziční hnutí však zatím nepřineslo masovou mobilizaci, jako byl tzv. pochod žen v roce 2017, který po Trumpově první inauguraci přivedl do Washingtonu tisíce žen, nebo demonstrace Black Lives Matter, které vypukly v mnoha městech po zabití George Floyda v roce 2020.