„Dáme to do pořádku, jako jsme to udělali ve Washingtonu,“ řekl Trump v rozhovoru s Fox News. Zmínil tak misi gardy v americkém hlavním městě, kde její povolání zdůvodnil vysokou kriminalitou. V srpnu, když vyslání gardy do Washingtonu oznámil, sliboval vymýtit bezdomovectví a pozavírat místní zločince. Nyní Trump řekl, že ho starostka metropole Muriel Bowserová požádala, aby gardisté ve městě zůstali.
Ve Washingtonu nyní hlídkují více než dva tisíce vojáků. Není jasné, kdy jejich mise skončí, i když armáda před týdnem prodloužila nasazení Národní gardy ve Washingtonu až do 30. listopadu.
Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal čtyři tisíce příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom se proti tomu vehementně bránil a taktéž se obrátil na soud, který rozhodl, že nasazení Národní gardy v jižní Kalifornii bylo nezákonné.
Trump často hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.
15. srpna 2025