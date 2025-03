Kreml si pochvaluje změnu amerického kursu. Značně odpovídá ruské vizi, tvrdí

Rozhovor se uskutečnil už ve středu a Peskov odpovídal na otázku stran obnovení rusko-amerických vztahů po lednovém nástupu prezidenta Donalda Trumpa.

„Nová administrativa (USA) rychle mění všechny konfigurace zahraniční politiky. To se do značné míry shoduje s naší vizí,“ uvedl Peskov v programu stanice Rossija 1. „Navíc hlasujeme pro jednu rezoluci Valného shromáždění OSN, která obsahuje naprosto vyvážené formulace o ukrajinské krizi. To bývalo opravdu nepředstavitelné,“ dodal.

USA v pondělí v Radě bezpečnosti OSN dosáhly schválení rezoluce, jež vyzývá k míru, aniž by Rusku přisuzovala vinu za válku na Ukrajině. Tuto rezoluci dnes zmínila i agentura TASS, která též připomněla, že v pondělí na Valném shromáždění OSN Rusko spolu s USA odmítlo návrh předložený Ukrajinou a Evropou, který potvrzuje ukrajinskou územní celistvost. Tato rezoluce, která byla schválena, také označila Rusko za agresora. Předcházelo jí neúspěšné hlasování o americkém návrhu, který vyzýval k rychlému ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, aniž zmiňoval nutnost územní celistvosti Ukrajiny či ruskou agresi.

Hlasování v den třetího výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu podle agentury Reuters zdůraznilo výrazný posun v postoji americké vlády vůči Ukrajině po nástupu Trumpa, který také v únoru telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Novou dynamiku mezinárodní politice dala hlavně páteční schůzka Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Roztržka amerického a ukrajinského prezidenta byla vodou na kremelský mlýn.

Podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady, bývalého ruského prezidenta i premiéra Dmitrije Medveděva dostal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bílém domě tvrdou lekci. Medveděv míní, že nyní je potřeba zastavit vojenskou podporu Ukrajině. „Nevděčné prase dostalo od majitelů chlívku pořádnou facku,“ neopomněl si Medveděv kopnout se svým pověstným citem pro slušnost a diplomacii.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharová pak prohlásila, že považuje za zázrak, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance během setkání Zelenského neudeřili. Ukrajinského prezidenta podle agentury AFP označila za „odpad“.

Ruská armáda Ukrajinu napadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina před třemi lety, napadená země se od té doby se západní podporou brání. Administrativa nového amerického prezidenta se však rozhodla více soustředit na mírové rozhovory s představiteli Moskvy.

Schůzka Trumpa se Zelenským v pátek skončila předčasně poté, co se prezidenti nepohodli před novináři v Bílém domě. Trump na sociální sítě napsal, že Zelenskyj se může vrátit, až bude připraven na mír.

Bývalý poradce Kremlu Sergej Markov se domnívá, že páteční schůzka v Bílém domě pravděpodobné urychlí konec Zelenského politické kariéry. „Měl by co nejdříve odstoupit z prezidentské funkce,“ prohlásil. K tomu už ostatně Zelenského vyzvali někteří Trumpovi blízcí politici. Evropští lídři ho ale povětšinou podpořili.

Minulý týden Moskva a Washington zahájily v Rijádu rozhovory o ukončení války na Ukrajině, jichž se účastnili ministři zahraničí USA a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Čelili za to kritice, že na jednání nepozvali Ukrajinu. Šlo o první rusko-americké oficiální setkání od začátku války na Ukrajině v únoru 2022.

Tento týden se pak v Istanbulu konala jednání na nižší úrovni o rusko-amerických vztazích, na nichž američtí diplomaté svým ruským kolegům předali oficiální nótu informující o udělení agrément novému ruskému velvyslanci ve Spojených státech. Stane se jím Alexandr Darčijev. Rusko nemělo velvyslance v USA od loňského října.

Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem prudce ochladly po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym a rozpoutání ozbrojeného povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny na jaře 2014 a zamrzly po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022.