Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Autor: ,
  23:21aktualizováno  23:21
Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura Reuters.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Trump přivítal ruského prezidenta Putina na letišti na...
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Donald Trump při nástupu do letadla na letecké základně v Marylandu. Odlétá na...
44 fotografií

„Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ řekl Trump novinářům při mezipřistání v katarském Dauhá na cestě do jihovýchodní Asie.

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.

O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.