Další dodávky zbraní pro Ukrajinu USA nezvažují. Mlčí i ohledně sdílení informací

Autor: Lidovky.cz , ČTK

10:37 , aktualizováno 10:37

Spojené státy nyní neuvažují o dodávkách dalších zbraní Ukrajině poté, co země napadená Ruskem vyčerpá balíček schválený ještě v době úřadování prezidenta Joea Bidena. Uvedl to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na členy Kongresu obeznámené se situací.