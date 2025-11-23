Evropa navrhla úpravy plánu: Žádné území zadarmo Rusům a více vojáků Ukrajině

Evropská delegace na jednáních v Ženevě předala upravenou verzi amerického plánu na ukončení války na Ukrajině, informuje agentura Reuters s odkazem na dokument, který má k dispozici. Evropský plán podle agentury například navyšuje navrhovaný limit počtu ukrajinských vojáků a vymezuje se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva.

Evropský dokument navrhuje, aby byl počet ukrajinských sil omezen na 800 tisíc v časech míru, nikoliv na 600 tisíc obecně, jak uvádí 28bodový plán představený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Evropský návrh dále uvádí, že „jednání a výměny území začnou na linii kontaktu“.

Zástupci Ukrajiny a Spojených států začali v neděli odpoledne v Ženevě hlavní část jednání o novém americkém plánu na ukončení války. Schůzce předcházela dopolední setkání zástupců Kyjeva, USA a některých evropských zemí v ženevském hotelu Intercontinental.

Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Trump, který dal svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému na přijetí návrhu čas do čtvrtka, v neděli na své sociální síti napsal, že ukrajinské vedení nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy a Evropě vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu.

