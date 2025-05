Obviněný John Woeltz je podle amerických médií znám také pod přezdívkou „kryptokrál z Kentucky“. Woeltze policie zadržela v pátek večer poté, co se jeho oběti podařilo utéct z domu s osmi ložnicemi a na ulici zastavit projíždějícího dopravního policistu a požádat o pomoc. Oběť, osmadvacetiletý Ital, přicestoval do New Yorku začátkem května, přičemž unesen byl již 6. května.

Vedle Woeltze se na činu podílela nejméně jedna další osoba, uvedly podle AP úřady. Únosci svou oběť omámili drogami, mučili elektrošoky, udeřili střelnou zbraní do hlavy a vyhrožovali jí smrtí pádem z římsy, přes kterou ji zhoupli.

Při prohlídce domu policie našla mimo jiné brýle pro noční vidění, kokain či neprůstřelnou vestu. Woeltzovi byla nařízena vazba bez možnosti propuštění na kauci, podle státního zastupitelství totiž disponuje prostředky, které lze využít k útěku, konkrétně soukromým letadlem či helikoptérou.