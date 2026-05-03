USA pohřešují v Maroku dva své vojáky. Zřejmě spadli do oceánu během túry

  20:14aktualizováno  20:14
Armáda Spojených států pohřešuje dva své vojáky, kteří se účastnili cvičení na jihozápadě Maroka. Agentura AP o tom v neděli informovala s odvoláním na velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM).
Agentura Reuters uvedla, že americké ministerstvo obrany událost nespojuje s terorismem, vojáci se podle Washingtonu zřejmě zřítili do oceánu.

Podle AP dvojice vojáků nezmizela během cvičení, ale během túry ve volném čase. Do pátrání po vojácích úřady nasadily vrtulníky, lodě, horské záchranáře i potápěče.

Manévry African Lion (Africký lev), které začaly v dubnu a do kterých se zapojilo přes sedm tisíc vojáků z více než 30 zemí, hostí vedle Maroka také Tunisko, Ghana a Senegal. Konec cvičení je plánován na počátek tohoto měsíce.

