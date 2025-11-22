Američtí vojáci omylem „obsadili“ mexickou pláž. Mysleli, že jsou v Texasu

  21:30aktualizováno  21:30
Na mexické pláži Bagdad zavládlo v pondělí nečekané drama. Američtí vojáci tam vztyčili varovné tabule s tím, že vstup zakazuje samotné ministerstvo obrany USA. Teprve nájezd mexického námořnictva odhalil šokující realitu. Muži si spletli hranici a mysleli si, že jsou stále v Texasu.

Epizoda, která působí jako vystřižená z absurdní komedie, se však rychle proměnila v diplomaticky ožehavou záležitost. Skupina pracovníků najatá Pentagonem měla jasný úkol: vymezit novou obrannou zónu na americké straně řeky Rio Grande (Rio Bravo).

Místo toho ale zamířila do Mexika, kde s naprostou jistotou zapíchla do písku série tabulí oznamujících, že jde o „zakázaný prostor“ pod kontrolou USA, informoval deník The Telegraph.

Mexické jednotky, které dorazily v těžce vyzbrojených vozech, sledovaly, jak Američané instalují cedule zakazující vstup i fotografování. Jakmile ale narušitele konfrontovaly, ukázalo se, že ti vůbec netuší, že překročili hranici. „Změny hloubky vody a topografie změnily vnímání polohy mezinárodní hranice,“ uvedlo podle deníku americké ministerstvo obrany, nově titulované jako ministerstvo války, ve svém prohlášení.

Mexičtí mariňáci tabule okamžitě odstranili a ministerstvo zahraničí požadovalo vysvětlení od amerického velvyslanectví. Do hry se následně vložila i společná hraniční komise, která má znovu prověřit mapy a vyjasnit, kde přesně se hranice v této proměnlivé oblasti nachází.

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. (12. listopadu 2025)
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025)
27 fotografií

Vztahy obou zemí poslední dobou křehnou pod tlakem ostrých výroků Donalda Trumpa. Ten opakovaně naznačuje, že by neváhal povolit zásahy proti kartelům přímo na mexickém území. V uplynulých dnech americký prezident oznámil, že by byl „v pohodě“ s vojenskými údery, pokud by zastavily pašování drog.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v úterý opět reagovala na Trumpův návrh, že by americká armáda mohla pomoci v boji proti drogovým kartelům.

„Při každé příležitosti jsem mu říkala, že můžeme spolupracovat, že nám mohou pomoci s informacemi, které mají, ale že operujeme na našem území a nepřijímáme žádnou intervenci ze strany cizí vlády,“ uvedla podle deníku Daily Mail.

