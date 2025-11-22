Američtí vojáci omylem „obsadili“ mexickou pláž. Mysleli, že jsou v Texasu

Epizoda, která působí jako vystřižená z absurdní komedie, se však rychle proměnila v diplomaticky ožehavou záležitost. Skupina pracovníků najatá Pentagonem měla jasný úkol: vymezit novou obrannou zónu na americké straně řeky Rio Grande (Rio Bravo).
Místo toho ale zamířila do Mexika, kde s naprostou jistotou zapíchla do písku série tabulí oznamujících, že jde o „zakázaný prostor“ pod kontrolou USA, informoval deník The Telegraph.
Mexické jednotky, které dorazily v těžce vyzbrojených vozech, sledovaly, jak Američané instalují cedule zakazující vstup i fotografování. Jakmile ale narušitele konfrontovaly, ukázalo se, že ti vůbec netuší, že překročili hranici. „Změny hloubky vody a topografie změnily vnímání polohy mezinárodní hranice,“ uvedlo podle deníku americké ministerstvo obrany, nově titulované jako ministerstvo války, ve svém prohlášení.
Mexičtí mariňáci tabule okamžitě odstranili a ministerstvo zahraničí požadovalo vysvětlení od amerického velvyslanectví. Do hry se následně vložila i společná hraniční komise, která má znovu prověřit mapy a vyjasnit, kde přesně se hranice v této proměnlivé oblasti nachází.
Vztahy obou zemí poslední dobou křehnou pod tlakem ostrých výroků Donalda Trumpa. Ten opakovaně naznačuje, že by neváhal povolit zásahy proti kartelům přímo na mexickém území. V uplynulých dnech americký prezident oznámil, že by byl „v pohodě“ s vojenskými údery, pokud by zastavily pašování drog.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v úterý opět reagovala na Trumpův návrh, že by americká armáda mohla pomoci v boji proti drogovým kartelům.
„Při každé příležitosti jsem mu říkala, že můžeme spolupracovat, že nám mohou pomoci s informacemi, které mají, ale že operujeme na našem území a nepřijímáme žádnou intervenci ze strany cizí vlády,“ uvedla podle deníku Daily Mail.
